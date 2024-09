A poco più di un anno dall’acquisizione di Loudepeck, il famoso produttore di accessori per l’informatica Logitech ha lanciato la nuova MX Creative Console, uno Stream Deck progettato per controllare velocemente, tra le altre, Adobe Photoshop e Adobe Premiere Pro.

La console, composta da due parti, è arricchita da una serie di plugin personalizzati realizzati ad hoc dall’azienda, segna l’ingresso di Logitech in un segmento di mercato affollato. Scopriamo tutti i dettagli.

MX Creative Console ufficiale: lo Stream Deck in salsa Logitech

Come anticipato in apertura, Logitech ha svelato un nuovo strumento che promette di rivoluzionare il modo in cui i creativi lavorano: la MX Creative Console. Questo dispositivo all-in-one è progettato per integrarsi perfettamente con le principali applicazioni di editing grafico, di foto e di video, come Adobe Photoshop, Premiere Pro e Illustrator, offrendo un controllo senza precedenti e accelerando notevolmente i flussi di lavoro.

I segreti della Logitech MX Creative Console

La console, simile a uno Stream Deck, si compone di due parti:

MX Creative Keypad è un tastierino che offre nove tasti LCD personalizzabili ; questi possono completamente essere personalizzati dall’utente (per eseguire una vasta gamma di azioni) e offrono un feedback visivo immediato circa l’opzione che è loro stata assegnata; sono presenti anche due tasti (non personalizzabili) di paging; in accoppiata alla Keypad, è previsto un supporto progettato per garantire la corretta visibilità dei tasti LCD a prescindere dalla configurazione dell’area di lavoro del creator. Si collega a PC o Mac tramite porta USB-C.

MX Creative Dialpad è un dispositivo dotato di una manopola contestuale che cambia il comportamento a seconda del contesto (e del tasto azione premuto) e permette regolazioni analogiche e precise; oltre alla manopola, troviamo altri quattro pulsanti personalizzabili (indietro e avanti, pulsante sinistro e pulsante destro) e uno scroller che consente principalmente di effettuare lo zoom avanti e indietro. Si collega a PC o Mac tramite Bluetooth.

Grazie anche al software Logi Options+, la MX Creative Console è compatibile con tantissime app utili per i creator, con un focus sulla suite Adobe: tra le app principali con la personalizzazione di tasti e comandi, rientrano Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom Classic, Microsoft Teams, Zoom, Spotify e molto altro.

Specifiche tecniche

Dimensioni e peso (MX Creative Dialpad): 92,1 x 93,7 x 33,8 mm e 128 grammi

x x e Dimensioni e peso (MX Creative Keypad): 91,7 x 77,9 x 25,5 mm e 96 grammi

x x e Dimensioni e peso (supporto): 112,7 x 58,5 x 20,5 mm e 61 grammi

x x e Materiali: plastica riciclata, alluminio

riciclata, Caratteristiche: Tasti LCD personalizzabili (MX Creative Keypad) Manopola contestuale per regolazioni analogiche (MX Creative Dialpad) Pulsanti aggiuntivi e scroller (MX Creative Dialpad)

Connettività: USB-C , Bluetooth LE

, Compatibilità: richiesta l’app Logi Options+ Windows 10 o versioni successive macOS 13 o versioni successive Porta USB-C

Alimentazione: 2x Batterie AAA (MX Creative Dialpad) Cavo USB-C (MX Creative Keypad)



Disponibilità e prezzi della Logitech MX Creative Console

La nuova Logitech MX Creative Console (che comprende Keypad, Dialpad e Supporto) arriva in Italia nelle due colorazioni Grafite e Grigio chiaro al prezzo di 249,00 euro. I pre-ordini sono già attivi sul sito ufficiale del produttore mentre le spedizioni partiranno dal 15 ottobre 2024.

Segnaliamo che sullo store Logitech è possibile usufruire del pagamento in tre rate a tasso zero tramite Klarna. Inoltre, chiunque deciderà di procedere con l’acquisto, riceverà 3 mesi di abbonamento gratuito alla suite Adobe Creative Cloud.