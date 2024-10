Fra i tanti prodotti scontati da Amazon per la Festa delle Offerte Prime, di cui vi lasciamo varie selezioni in fondo, spicca Samsung Galaxy Book4, un computer portatile che in queste ore si può comprare quasi a metà prezzo. È un’occasione che durerà poche ore, di cui vi diciamo tutto qua sotto.

Prezzo super per Samsung Galaxy Book4, in offerta su Amazon al minimo storico

Per chi non lo sapesse, Samsung Galaxy Book4 è il notebook più economico dell’omonima serie di cui fa parte, prodotti che sul mercato italiano sono arrivati lo scorso febbraio. Si tratta di un computer portatile di fascia media, dotato di uno schermo AMOLED da 15,6″ con risoluzione FHD (1980 x 1080 pixel) che, nella versione scontata su Amazon, è alimentato da un processore Intel Core 5 e dotato di 16 GB di RAM e unità SSD da 512 GB espandibile fino a 2 TB. Pesa poco più di 1,5 kg, ha una buona dotazione di porte, comprese HDMI v1.4, due USB-A, due USB-C, uno slot microSD e una porta RJ45, oltre a una batteria da 54 Wh.

Di listino Samsung Galaxy Book4 così configurato costa 999 euro, ma grazie agli sconti della Festa delle Offerte Prime di Amazon è possibile portarselo a casa a 549 euro, il prezzo più basso mai proposto finora dallo store. Si tratta di un’ottima occasione per chi cerca un buon notebook esteticamente curato e ben equipaggiato, adatto alla maggior parte delle persone che non necessitano di particolari livelli di potenza o prestazioni grafiche eccelse.

È tuttavia un’occasione valida per poco, considerando che la detta campagna promozionale di Amazon è in vigore fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 9 ottobre, e riservata agli abbonati ad Amazon Prime, nonostante sia possibile iscriversi anche ora per approfittarne, e gratuitamente.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi al link per approfittare dell’offerta di Amazon su Samsung Galaxy Book4 e indicarvi una serie di selezioni di offerte ancora valide fino a stasera.

