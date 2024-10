Parte oggi la Festa delle Offerte Prime di Amazon, ovvero quello che possiamo definire a tutti gli effetti un secondo Amazon Prime Day, un’occasione da non farsi scappare per mettere le mani su prodotti in forte sconto e su tutta una serie di promozioni messe in campo dalle varie aziende presenti sulla piattaforma e-commerce. Come da prassi, la Festa delle Offerte Prime è indirizzata esclusivamente agli utenti Amazon Prime, con una due giorni di offerte non stop di vario genere e soprattutto distribuita in tutti i settori, incluso ovviamente il mondo dei PC, componentistica, periferiche e accessori.

In questa occasione vi proponiamo una selezione delle migliori componenti e periferiche per PC interessati dalle promozioni della Festa delle Offerte Prime. Ribadiamo che, come al solito, quello che trovate a seguire non è un elenco dei migliori prodotti in assoluto, ma una selezione personale delle offerte che riteniamo più valide, non solo per percentuale di sconto ma anche per qualità del prodotto stesso.

Migliori componenti e periferiche PC alla Feste delle Offerte Prime di Amazon

Prima di passare alla selezione delle migliori offerte PC che abbiamo selezionato per voi, ribadiamo che per poter usufruire delle promozioni a seguire è necessario iscriversi al programma Amazon Prime; il costo attualmente è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno. I primi 30 giorni tuttavia sono gratuiti, quindi potreste sfruttarlo per questa Festa delle Offerte Prime e, al contempo, testarne i vantaggi e le modalità. Se siete interessati potrete sottoscrivere l’iscrizione a questo link.

Migliori componenti in offerta

Migliori periferiche in offerta

Migliori accessori in offerta