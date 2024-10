Prende il via la Festa delle Offerte Prime 2024 di Amazon. Nelle giornate dell’8 e del 9 ottobre 2024, infatti, su Amazon saranno disponibili tantissime offerte, con sconti extra riservati agli utenti Amazon Prime (servizio sempre accessibile con un mese di prova gratuita).

In quest’articolo andremo ad analizzare le migliori offerte dedicate ai notebook da gaming e, più in generale, ai laptop in grado di offrire tanta potenza sia lato CPU che lato GPU. I protagonisti sono, chiaramente, i laptop Windows 11 dotati di una scheda video dedicata NVIDIA. Le occasioni per un buon affare su Amazon sono tantissime. Vediamo quali sono le offerte più interessanti.

I notebook da gaming da comprare su Amazon oggi

Facciamo subito una premessa: il settore dei notebook da gaming, in questo momento, è dominato dalle schede video NVIDIA, oramai vicine al monopolio assoluto. Nella maggior parte dei casi, quindi, la scelta giusta sarà quella di puntare su di un notebook con scheda NVIDIA RTX.

Le schede disponibili sono molto diverse. Attualmente, infatti, i modelli più economici utilizzano vecchi modelli, come la RTX 2050 e la RTX 3050, mentre un gradino più sopra troviamo notebook con RTX 4050 e, soprattutto, RTX 4060. Per la fascia media del mercato ci sono i modelli con RTX 4070 a cui si affiancano i prodotti di fascia alta con RTX 4080 e RTX 4090.

Ecco quali sono le offerte più interessanti (ordinate in base al prezzo, dal più basso al più alto) da considerare in occasione della Festa delle Offerte Prime su Amazon:

I prodotti selezionati sono solo alcune delle tantissime offerte della Festa delle offerte Prime su Amazon

