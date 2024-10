La Festa delle Offerte Prime di Amazon entra nel vivo e come di consueto sono tantissimi i prodotti in sconto in tutte le categorie, PC, componenti, periferiche e monitor. Rimanendo in ambito display, quest’edizione della Festa delle Offerte Prime è sicuramente una delle più interessanti per chi deve aggiornare il monitor oppure è alla ricerca di un display conveniente per giocare o lavorare da abbinare a una nuova build.

I modelli in sconto sono davvero numerosi e possono soddisfare tutte le fasce di utenza, da quella entry-level ai professionisti del gioco e dell’immagine. Ma vediamo insieme tutte le offerte più interessanti ordinate per categoria e prezzo.

I migliori monitor alla Festa delle Offerte Prime di Amazon

La Festa delle Offerte Prime è un’iniziativa promozionale rivolta esclusivamente agli utenti Amazon Prime; si tratta di un serie di offerte che andranno avanti per 48 ore, 8 e 9 ottobre, ovviamente fino a esaurimento scorte. Se volete sfruttare gli sconti che trovate a seguire è necessario quindi abbonarsi al servizio Amazon, sfruttando tra l’altro tutti i vantaggi annessi come le spedizioni gratuite e veloci o altre agevolazioni di pagamento (pagamento a rate, finanziarie ecc).

Ricordiamo che si può attivare una prova gratuita di Prime per 30 giorni, mentre riguardo i prezzi, attualmente Amazon Prime costa 4,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno (sarete voi a decidere). Per rimanere aggiornati sempre su tutte le migliori offerte del mondo tech, anche una volta terminata la Festa delle Offerte Prime, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Offerte Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale ogni giorno.

Monitor da gaming in offerta

Monitor da ufficio/ lavoro in offerta