Dopo quasi tre anni dal debutto della terza generazione, Oura Health, l’azienda finlandese per certi versi pioniera degli anelli smart, ha annunciato oggi Oura Ring 4. “Il nostro smart ring più personalizzato di sempre”; lo presenta così sul proprio sito web, prodotto che si distingue dalla precedente generazione per design e materiali, promette un’accuratezza superiore ed è disponibile in più taglie, principalmente. Eccone una panoramica.

Design, caratteristiche e funzioni di Oura Ring 4

Com’è fatto

Oura Ring 4 sembra molto simile alla generazione precedente, a prima vista. Con un occhio più attento (e l’altro alla scheda tecnica), si scorgono tuttavia delle differenze sostanziali: è completamente in titanio (il modello precedente ha la parte interna in resina epossidica), è tondo (come la versione Horizon di Oura Ring 3) e, soprattutto, i suoi sensori sporgono meno (sono incassati a 0,3 mm invece che rialzati a 1,3 mm), il che dovrebbe renderlo più comodo da indossare.

Ne consegue tuttavia uno spessore maggiore di Oura Ring 4 (2,88 mm contro i 2,55 mm di Oura Ring 3), nonostante sia un po’ più leggero (da 3,3 a 5,2 grammi anziché da 4 a 6 grammi in base alla taglia).

A questo proposito, è possibile scegliere fra più taglie di Oura Ring 4: in tutto sono 12 anziché 8 grazie all’aggiunta delle taglie 4, 5, 14 e 15 (il range varia da 6 a 13 per la precedente generazione, rispettivamente dalla taglia più piccola alla più grande). Sono invece 6 le finiture/colorazioni: Silver, Black, Brushed Silver, Stealth, Gold e Rose Gold.

Novità, specifiche tecniche e funzionalità

Estetica a parte, Oura Ring 4 introduce anche alcune novità più tecniche. L’azienda produttrice parla di vari miglioramenti nella rilevazione di diversi parametri vitali, soprattutto relativamente ai livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2): gli algoritmi promettono risultati del 120% migliori, del 30% l’accuratezza del monitoraggio dell’ossigeno nel sangue rispetto al modello precedente. Le altre migliorie riguardano poi le lacune nella lettura della frequenza cardiaca di giorno, ma soprattutto di notte, inferiori rispettivamente del 7 e del 31%, e il rilevamento dei disturbi respiratori (indice BDI), più preciso del 15%.

Merito di Smart Sensing, la nuova piattaforma dei sensori che seleziona in maniera dinamica il percorso ottimale del segnale per far sì che le misurazioni siano più accurate rispetto alle configurazioni fisse e statiche dei percorsi ottici usati nei modelli precedenti. “Grazie allo Smart Sensing Oura Ring 4 tiene conto della rotazione dell’anello che avviene naturalmente durante le attività quotidiane, nonché delle differenze di anatomia delle dita, forma, BMI e tono della pelle” ha detto Holly Shelton, il chief product officer di Oura.

Rispetto alla terza generazione, questo nuovo smart ring dura un giorno in più, ma non migliorano i tempi di ricarica, che necessita fino a 80 minuti. È di 8 giorni l’autonomia massima di Oura Ring 4, grazie anche ai nuovi sensori e alle ottimizzazioni apportate, autonomia che varia tuttavia in base alla taglia dell’anello.

Caratteristiche chiave di Oura Ring 4: dimensioni e peso: è largo 7,9 mm e spesso 2,88 mm; pesa da 3,3 a 5,2 grammi a seconda della misura;

materiali: titanio sulle superfici interne ed esterne;

è impermeabile fino a 100 metri di profondità;

connettività: Bluetooth a basso consumo per la connessione con Android e iOS;

sensori: con LED rossi e a infrarossi per i livelli di ossigeno nel sangue, con LED verdi e a infrarossi per la frequenza cardiaca e respiratoria, un sensore digitale per la temperatura e un accelerometro;

autonomia: fino a 8 giorni, si ricarica completamente in 80 minuti con il caricabatterie specifico presente in confezione con cavo USB-C.

Tante novità per l’app Oura

Oura Ring 4, come altri smart ring simili, è un prodotto che permette di ottenere dati, approfondimenti e suggerimenti relativamente al sonno, alle proprie attività, allo stress, alla salute del cuore e ad altri parametri vitali che è possibile trovare nell’app companion Oura, che in occasione del lancio di questo nuovo modello, è stata aggiornata pesantemente.

Si tratta di un aggiornamento significativo perché introduce parecchie novità sia estetiche che funzionali. Ci sono innanzitutto tre sezioni principali con cui l’interfaccia grafica divide tutti i contenuti: Oggi, in cui c’è un riepilogo dei dati rilevati dall’anello e degli obiettivi impostati dall’utente; in Vitals ci sono invece i punteggi e gli approfondimenti con le metriche relative; mentre nella sezione La mia salute trovano posto tendenze più a lungo termine, come l’età cardiovascolare, la capacità cardiaca e le tendenze relative al sonno.

Oltre alle novità estetiche, l’app Oura può contare inoltre su una nuova metrica per lo stress diurno, sul rilevamento automatico di oltre 40 attività diverse, di cui rileva la frequenza cardiaca, suddivisa in zone. Da segnalare anche la disponibilità di Oura Labs per Android, che permette di provare in anteprima alcune funzioni sperimentali. C’è anche la nuova funzione di previsione della “finestra fertile” funzione che, sottolinea Oura, “è stata progettata e sviluppata specificamente come aiuto per concepire una gravidanza e non come strumento di contraccezione”.

Prezzi e disponibilità di Oura Ring 4

Oura Ring 4 si può acquistare da oggi sul sito del produttore ma verrà spedito a partire dal 15 ottobre 2024, giorno di uscita sul mercato. È disponibile in 12 misure diverse (per trovare la taglia giusta Oura fornisce un kit di misurazione in fase di acquisto) e 6 finiture diverse, a prezzi diversi:

in versione Silver e Black costa 399 euro ;

; in versione Brushed Silver e Stealth costa 449 euro ;

; in versione Gold e Rose Gold costa 549 euro.

Tutti includono un mese di Abbonamento Oura, il piano necessario per sfruttare le funzionalità dell’anello, piano disponibile a 5,99 euro al mese o a 69,99 euro all’anno. Per inciso, senza abbonamento le funzioni di Oura Ring sono molto limitate: è possibile accedere ai soli tre punteggi giornalieri (sonno, prontezza e attività) e ai contenuti educativi interattivi presenti nella scheda Esplora dell’app.