ASUS amplia il catalogo notebook con il nuovo ExpertBook P5, una soluzione pensata per il mondo del lavoro e i professionisti che cercano prestazioni e sicurezza, ma al contempo vogliono sfruttare tutti i più recenti applicativi basati sull’Intelligenza Artificiale.

ExpertBook P5 porta avanti nel migliore dei modi la serie di notebook professionali a marchio ASUS, caratterizzati tra l’altro da un design curato e funzionale oltre che da un parco software che aiuta l’utente a ottimizzare i flussi di lavoro. Ma vediamo insieme di dettagli e cosa ha messo ASUS su questo nuovo portatile.

ASUS ExpertBook P5: elegante e versatile, ma ci sono anche le prestazioni

ASUS ExpertBook P5 è un PC Copilot+, quindi un sistema Windows 11 capace di sfruttare tutte le più recenti funzionalità AI implementate da Microsoft, ma non solo. Le linee non stravolgono i modelli di precedente generazione, abbiamo uno chassis in alluminio e il peso si attesta ad appena 1,29 Kg (16,5 mm di spessore).

Il cuore di ASUS ExpertBook P5 è rappresentato dai nuovi processori Intel Core Ultra 200, nome in codice Lunar Lake, equipaggiati con una NPU a 48 TOPS ma anche con una iGPU nettamente più potente rispetto ai Core Ultra 100 (Meteor Lake). ASUS offre diverse opzioni di personalizzazione con modelli Intel Core Ultra 5 e Core Ultra 7, sino a 32 GB di RAM LPDDR5X 8.533 MT/s e storage SSD PCI-E 4.0 (max 2 TB).

Completo anche per dotazione di porte e reparto connettività, WiFi 7 e Thunderbolt 4 in primis, la proposta ASUS può contare anche su un display da 14″ con risoluzione 2.5K e una frequenza di aggiornamento a 144 Hz. A bordo troviamo anche la certificazione MIL-STD 810H e non manca un sistema di raffreddamento rivisitato per garantire una migliore gestione di temperature e rumorosità.

ASUS ExpertBook P5 ottimizza la produttività con AI ExpertMeet

ASUS ExpertBook P5 è uno dei primi notebook ASUS a beneficiare del nuovo AI ExpertMeet, un assistente AI on-device che trasforma le riunioni in esperienze produttive e coinvolgenti, sfruttando le capacità avanzate dell’AI per migliorare le funzioni audio, video e di collaborazione.

AI ExpertMeet è sostanzialmente una suite di funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale che integra diversi strumenti. AI Meeting Minutes ad esempio cattura e trascrive accuratamente gli incontri, generando riassunti dettagliati e identificando i punti chiave di tutti i partecipanti. La funzione AI Translated Subtitles fornisce le traduzioni, assicurando una comunicazione perfetta in tutte le lingue. Watermark invece consente di personalizzare le videochiamate con informazioni personalizzabili sui biglietti da visita e filigrane dello schermo per una maggiore sicurezza e professionalità.

ASUS ovviamente non trascura l’aspetto sicurezza e privacy, per questo ha implementato un BIOS di livello commerciale conforme a NIST SP 800-155 che fornisce un livello fondamentale di protezione contro gli attacchi al firmware. Questa caratteristica si sposa alla perfezione con le tecnologie Windows 11 Secured-core PC in ottica supporto e sicurezza, mentre sul lungo termine segnaliamo che ASUS offre un supporto completo di cinque anni per gli aggiornamenti del BIOS e dei driver.

Se questo non dovesse bastarvi, l’ExpertBook P5 include anche un abbonamento gratuito di un anno a McAfee+ Premium, basato ricordiamo su McAfee Smart AI per il rilevamento avanzato delle minacce, compreso il rilevamento di deepfake potenziato dall’AI per la protezione da attacchi di social engineering e molto altro.

Scheda tecnica ASUS ExpertBook P5

CPU: Intel Core Ultra 7 258 V, Core Ultra 5 228 V, Core Ultra 5 226 V

RAM: LPDDR5X 8.533 MT/s – 32 GB (16 GB Core Ultra 226 V)

iGPU: Intel Arc 140 V, Intel Arc 130 V

Storage: 1x M.2 2280 SSD PCI-E 4.0 da 1 TB (max 2 TB), 1x M.2 2230 (max 1 TB)

Display: 14.0″ 2.560 x 1.600 pixel Anti-Glare, 100% sRGB, 400 nit

Colorazione: Misty Grey

Sistema operativo: Windows 11 Home / Windows 11 Pro

Connettività: WiFi 6E (Dual Band) 2*2 + Bluetooth 5.3 WiFi 7 (Dual Band) 2*2 + Bluetooth 5.4

Webcam: IR camera, 1080P, Webcam Shield

Porte: 2x Thunderbolt 4, 2x USB Type-A 3.2 Gen2, HDMI 2.1, jack audio combo

Tastiera: full-size retroilluminata (corsa 1,5 mm)

Touchpad: ASUS ErgoSense con Smart gesture e e tecnologia Silent

Audio: 2x altoparlanti, 2x multi-array microfono, Smart Amp e Dolby Atmos

Batteria: 63 WHr

Dimensioni: 31,2 x 22,3 x 1,645 cm

Peso: 1.299 grammi

Disponibilità e prezzo del nuovo ASUS ExpertBook P5

ASUS ExpertBook P5 è disponibile per l’acquisto presso diversi rivenditori e partner ASUS, riguardo il prezzo invece, sul sito ufficiale dell’azienda si parte da 1.559 euro.

Acquista ASUS ExpertBook P5 con Intel Core Ultra 200 su ASUS EStore