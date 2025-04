Non solo i due coupon segnalati i giorni scorsi (tuttora validi) riguardanti diversi prodotti tech nuovi e ricondizionati: da oggi è disponibile su eBay un ulteriore coupon dedicato più nello specifico ai prodotti di un marchio: è disponibile XIAOMIDAYS25, un codice promozionale che propone sconti su tantissimi dispositivi Xiaomi, prodotti per la smart home compresi (in particolare riguardanti la pulizia della casa). Vediamo come funziona, come utilizzarlo e come sfruttarlo al meglio.

Con XIAOMIDAYS25 arriva lo sconto del 15% sui prodotti Xiaomi

Il nuovo coupon XIAOMIDAYS25 è disponibile dalla mattina di oggi, 3 aprile, e risulta valido fino alle 23:59 del 16 aprile. Permette di ottenere uno sconto del 15% su tantissimi prodotti, si può riscattare fino a un massimo di quattro volte per ciascun utente, e prevede uno sconto massimo di 75 euro (per utilizzo).

Il coupon si può utilizzare su eBay per acquistare tanti prodotti a marchio Xiaomi, anche dei brand REDMI e POCO: oltre a smartphone e tablet Android, sono coinvolti alcuni prodotti per la smart home, compresi quelli marchiati Roborock. Vediamo qualche esempio sui prodotti compatibili (i prezzi indicati comprendono già il ribasso del 15%), che si concentrano soprattutto su robot aspirapolvere e lavapavimenti:

#eBayPartner

Per raggiungere i prezzi qui sopra è necessario digitare il coupon XIAOMIDAYS25 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali, dopo aver aggiunto al carrello uno o più prodotti compatibili. Il pagamento deve essere effettuato con PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, carta di credito o di debito. Per scoprire tutti i prodotti sui quali è possibile utilizzare il coupon basta seguire il link qui in basso.