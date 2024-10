Chi come noi è costretto ad aggiornare costantemente il sistema operativo, quantomeno per supportare le più recenti novità hardware, avrà sicuramente dimestichezza con gli aggiornamenti di Windows “opzionali” o “facoltativi”, patch appunto non obbligatorie e spesso mirate a particolari tipologie di utente o hardware che però spesso vengono installate a prescindere dalla loro reale utilità.

Questi aggiornamenti qualche volta possono creare problematiche di vario tipo, come conferma del resto l’ultimo aggiornamento opzionale KB5043145 per Windows 11, rilasciato da Microsoft solo lo scorso 26 di settembre ma a quanto pare già sospeso dall’azienda di Redmond per problemi legati alla stabilità. Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e cosa possiamo fare se riscontriamo qualche problematica in seguito al download e all’installazione di questa patch.

Windows 11: BSOD e instabilità con l’aggiornamento KB5043145

L’aggiornamento per Windows 11 KB5043145 sembra aver causato problematiche fin dalle prime ore del rilascio; dopo le prime segnalazioni sporadiche, diversi utenti hanno confermato malfunzionamenti gravi del sistema che non solo smette di rispondere, ma restituisce BSOD (Blue Screen of Death), GSOD (Green Screen of Death) e, più in generale, riavvio in loop con conseguente modalità di ripristino automatica.

Inizialmente Microsoft aveva ammesso il problema, non specificando la causa dietro questa instabilità e confermando di essere al vaglio della situazione; successivamente però, visto il moltiplicarsi delle segnalazioni, l’azienda ha dichiarato di aver messo in pausa l’aggiornamento per cercare di mitigare le problematiche descritte dagli utenti, speriamo a questo punto anche con una motivazione tecnica.

L’aggiornamento KB5043145 rilasciato giovedì includeva le patch per alcuni bug importanti e altri problemi di varia natura, comprese alcune correzioni per Microsoft Edge e i blocchi del task manager (sempre segnalati dagli utenti). A questo punto, chiarita l’importanza della situazione, Microsoft sembra essere passata a una fase più attiva e operativa del supporto, cercando di verificare in primis quali sono gli utenti maggiormente colpiti, offrendo il miglior supporto possibile. Nell’ultimo periodo tra l’altro, l’azienda si è trovata a risolvere un problema simile su Windows Server 2019 (agosto), diverse patch per Windows 11 (luglio) e, ancora in fase di risoluzione, un bug che innesca errori nell’avvio dei sistemi dual-boot con Linux e Secure Boot abilitato.

Noi abbiamo effettuato l’aggiornamento ma senza alcun cenno di instabilità del nostro sistema, ma a quanto pare non è così per tutti; ci sono diversi utenti con notebook ASUS colpiti dalla problematica, ma anche piattaforme con chip AMD (in ambito WSL2) e alcuni sistemi NUC Intel.

Altre problematiche e come risolvere

L’aggiornamento KB5043145 di Windows 11 a quanto pare potrebbe portare anche altri guai. Oltre all’instabilità di sistema, non per tutti ribadiamo, si segnalano problematiche alla connettività WiFi, alle porte USB, arrivando ad errori grafici del menu contestuale e impossibilità di effettuare ulteriori aggiornamenti.

Microsoft come detto ha sospeso l’aggiornamento dal canale ufficiale, tuttavia è ancora possibile scaricarlo attraverso il Microsoft Update Catalog. Se invece lo avete già installato e riscontrato, purtroppo per voi, una qualsiasi delle casistiche riportate sopra, dovrete procedere con la disinstallazione manualmente tramite la modalità di ripristino o utilizzando il Prompt dei comandi.