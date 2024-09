Il team di Microsoft ha iniziato a testare un nuovo layout di tastiera per gamepad in Windows 11, appositamente progettato per i controller Xbox.

Questo nuovo layout di tastiera per gamepad migliora in particolare la tastiera su schermo in Windows 11, in modo da consentire agli utenti di usare un controller Xbox per digitare o navigare nel sistema operativo del colosso di Redmond.

In test una nuova tastiera per Windows 11

Stando a quanto è stato reso noto dal team di Microsoft, il nuovo layout di tastiera per gamepad per Windows 11 supporta la possibilità di usare il controller Xbox per navigare e digitare e include acceleratori a pulsante (per esempio, il pulsante X per il backspace e il pulsante Y per la barra spaziatrice).

Inoltre i tasti della tastiera sono stati allineati verticalmente, in modo da offrire agli utenti migliori schemi di navigazione del controller.

Senza dubbio fa piacere vedere il team di sviluppatori di Microsoft impegnato per aggiungere una funzionalità come questa, in quanto i dispositivi portatili basati su Windows hanno bisogno proprio di questo tipo di miglioramenti, capaci di rendere più piacevole l’esperienza di utilizzo di tutti i giorni.

Ovviamente questo è solo uno dei possibili miglioramenti che il colosso di Redmond deve apportare per rendere il suo sistema operativo più appetibile per gli appassionati di videogame e capace di competere con le soluzioni della concorrenza.

Ricordiamo, a tal proposito, che lo scorso mese Valve ha ribadito di essere al lavoro per integrare il supporto di SteamOS per ASUS ROG Ally, ossia uno dei dispositivi gaming più interessanti tra quelli attualmente disponibili, sfidando così apertamente il sistema operativo del colosso di Redmond, il cui dominio potrebbe essere a rischio nel lungo termine.