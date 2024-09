Tra i diversi sistemi operativi desktop disponibili Windows è senza dubbio il più diffuso a livello globale, il prodotto sviluppato da Microsoft infatti è la scelta preferita dalla maggior parte degli utenti che lo preferisce a macOS, ChromeOS, o alle diverse distribuzioni Linux disponibili. Consapevole della propria posizione di predominio, il colosso di Redmond lavora continuamente e senza sosta al miglioramento del proprio sistema operativo, implementando tutta una serie di novità che, prima di diventare eventualmente disponibili per tutti, vengono prima testate nei vari canali di sviluppo Canary, Dev, Beta o Release Preview.

Le modifiche ciclicamente introdotte dall’azienda tuttavia non sono sempre funzioni strabilianti, il miglioramento del sistema operativo infatti passa anche per i piccoli dettagli ed è esattamente il caso che vediamo oggi; Microsoft sembra al lavoro per implementare una piccola ma comoda novità per la barra delle applicazioni di Windows 11, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Microsoft pensa ad un nuovo modo per aggiungere app alla barra delle applicazioni di Windows 11

Chi tra voi utilizza un PC Windows conosce bene le procedure da attuare per aggiungere un software alla barra delle applicazioni, attualmente è possibile espletare questa operazione cliccando con il tasto destro su un’app già aperta proprio sulla barra in questione e scegliere la voce “Aggiungi alla barra delle applicazioni”; in alternativa è altresì possibile scegliere un’app dal menù Start, sempre cliccando con il tasto destro del mouse su di essa e scegliendo la medesima opzione già citata, per poi riposizionare l’applicazione a proprio piacimento sulla barra inferiore.

Nelle ultime ore però, è stata condivisa su X (ex Twitter) una nuova e semplice procedura individuata nel canale Canary di Windows 11, grazie alla quale gli utenti hanno da disposizione una nuova e comoda funzionalità per aggiungere un software alla barra delle applicazioni.

The latest Canary builds (27xxx) let you drag apps from the Windows Search UI to the taskbar to pin them. Here's the change in build 27695: https://t.co/m3XtSLE2i3 pic.twitter.com/MRFGzIvIuq — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 7, 2024

Come potete notare dal video condiviso, nel canale di sviluppo già menzionato è ora possibile trascinare un’app dal menù di ricerca del pannello Start, spostandola direttamente nella posizione preferita sulla barra delle applicazioni; si tratta di una sorta di evoluzione di quanto già visto nel mese di giugno (il secondo video) con la funzione che permetteva di espletare la stessa operazione partendo dalle applicazioni presenti nel menù Start.

Come avrete notato non si tratta di nulla di rivoluzionario, quanto più di una piccola aggiunta in grado di rendere il posizionamento delle app sulla barra delle applicazioni più semplice e immediato; al momento non ci sono informazioni circa l’eventuale distribuzione della novità nel canale stabile di Windows 11, men che meno sulle possibili tempistiche. Non ci resta che attender per saperne di più.