Da ieri Microsoft ha iniziato la distribuzione a livello globale della nuova interfaccia della versione web di Copilot. Le novità sono essenzialmente due ma entrambe molto importanti e con un impatto significativo sul modo (migliore) di interfacciarsi con l’intelligenza artificiale: una nuova interfaccia grafica e l’introduzione di Copilot Daily.

Blocchi informativi, temi chiari e scuri e un design più intuitivo nella nuova interfaccia web di Microsoft Copilot

Accedendo da desktop a Microsoft Copilot ci si trova ora di fronte un’interfaccia più elegante e dal design moderno. L’home page è caratterizzata dalla presenza di blocchi informativi che guidano l’utente nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. In basso c’è la casella di testo mobile con la quale digitare la richiesta e, premendo sull’icona a destra, accedere alle conversazioni passate.

Tra le novità della nuova interfaccia c’è il supporto a due nuovi temi “Giorno” e “Notte” per accedere anche alla modalità scura della schermata e l’introduzione di quattro diverse voci (Meadow, Wave, Grove e Canyon) che migliorano l’interazione con l’intelligenza artificiale, soprattutto in Copilot Daily.

Previous Next Fullscreen

Questo aggiornamento, sebbene migliori e semplifichi l’utilizzo di Microsoft Copilot, ha evidenziato anche la somiglianza con altre interfacce di strumenti di intelligenza artificiale. Da una parte questo potrebbe dipendere dalla divisione AI che Microsoft ha creato all’inizio dell’anno e posto sotto la guida di Mustafa Suleyman. Suleyman è il co-fondatore di Inflection AI e l’interfaccia di Pi (lo strumento creato nel 2023 proprio da Inflection AI) è molto simile a quella ora prevista da Microsoft per Copilot.

Inoltre sembrerebbe esserci una tendenza comune alle piattaforme di intelligenza artificiale che stanno più o meno tutte convergendo verso un design e un’esperienza utente molto simile. Pur nel tentativo di differenziarsi (anche e soprattutto in termini di potenza e funzionalità), le piattaforme di AI hanno un’interfaccia molto simile tra loro anche perché queste sono quelle che meglio rispondono alle esigenze degli utenti che le utilizzano sia in termini di chiarezza che di comfort visivo.

Il resoconto quotidiano di Copilot Daily

Copilot Daily è una funzionalità innovativa introdotta da Microsoft che permette di ricevere aggiornamenti giornalieri personalizzati. Questi prevedono prima informazioni generali e poi le notizie del giorno (accedendo dalle testate giornalistiche più importanti) per poi concludersi dopo 5 minuti con il messaggio “Grazie per l’ascolto di oggi, ci vediamo domani”. Con Copilot Daily si ha un modo rapido per rimanere informati; una sorta di rassegna stampa quotidiana che potendo essere personalizzata può (e potrà ancor di più in futuro) diventare molto utile e particolarmente interessante per gli utenti.