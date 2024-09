Dopo l’evento di settembre in cui Apple ha lanciato la gamma iPhone 16, il mese di ottobre dovrebbe essere il momento dei MacBook Pro 14″ con chip M4, similmente a quanto accaduto l’anno scorso con la precedente generazione di notebook.

Questa indiscrezione ora è supportata da una nuova fuga di notizie che mostra una presunta foto della confezione di un MacBook Pro M4 da 14 pollici.

In un post su X il leaker VNChocoTaco ha condiviso un’immagine di quello che sembra essere l’adesivo applicato sul retro della scatola di un MacBook Pro da 14 pollici con chip M4, 16 GB di memoria e 512 GB di spazio di archiviazione.

MacBook Pro M4 partirà da 16 GB di RAM?

Se si trattasse del modello entry level ci sarebbe un passo in avanti anche su fronte della RAM, in quanto la versione con chip M3 parte da 8 GB, tuttavia il resto delle specifiche elencate sembrano simili al modello esistente, tra cui tre porte Thunderbolt 4, HDMI, uno slot per schede SDXC e MagSafe 3.

Nell’immagine si vede anche la striscia di sicurezza di Apple, ma non è detto che sia autentica, infatti il leaker invita a prendere l’indiscrezione con un minimo di scetticismo, se non altro per il fatto che a quanto pare c’è un’incongruenza.

Una sezione indistinta di testo della presunta etichetta sembra dire che la scatola contiene un “MacBook Pro da 16 pollici”.

Al momento non possiamo essere certi che l’adesivo trapelato sia autentico, tuttavia il leaker finora ha dimostrato una discreta accuratezza nelle indiscrezioni fornite. È probabile che nei prossimi giorni scopriremo se si tratta di un falso.