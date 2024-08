Sempre meno settimane ci separano dall’evento di presentazione di Apple previsto per il prossimo 10 settembre, che costituirà una grande occasione per presentare gli attesissimi iPhone 16, iPhone 16 Pro e la quarta generazione di AirPods. Questi non sono però gli unici nuovi dispositivi attesi, dal momento che sono previsti in arrivo anche i nuovi MacBook con chip proprietario M4, ad oggi appannaggio esclusivo del nuovo iPad Pro lanciato sul mercato negli scorsi mesi: scopriamo insieme tutte le novità più recenti a tal proposito.

MacBook con chip M4: al via i primi test di Apple

Secondo una fonte piuttosto autorevole, Apple avrebbe recentemente cominciato i primi test sui nuovi modelli di MacBook con chip M4, con il fine ultimo di assicurare la piena compatibilità con le applicazioni realizzate da terze parti. Entrando maggiormente nello specifico, i modelli testati sarebbero identificati rispettivamente con le denominazioni “16,1“, “16,2“, “16,3” e infine “16,10“, nonostante attualmente non conosciamo a cosa possano riferirsi. Dei quattro modelli attualmente in fase di testing, tre presenterebbero una CPU a 10 core, a eccezione dell’ultimo dotato invece di un processore a 8 core.

Tutti i modelli presenterebbero infine dei tagli da 16 o 32 GB di RAM: tale indicazione potrebbe suggerire che si tratti della nuova generazione di MacBook Pro, lasciando invece la controparte di MacBook Air ai primi mesi del 2025. Ricordiamo che le spedizioni dei display dei nuovi MacBook da parte delle aziende produttrici sarebbero cominciate durante le prime settimane di agosto, suggerendo dunque un lancio più che imminente.

Non conosciamo attualmente una data d’uscita precisa per il lancio dei nuovi modelli di MacBook Pro con chip M4, che potrebbe verosimilmente avvenire verso la fine di ottobre, similmente a quanto accaduto l’anno scorso con la precedente generazione. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo da parte di Apple con un’eventuale presentazione ufficiale, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso delle prossime settimane.