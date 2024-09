Novità interessanti in casa Garmin in queste ore: l’azienda lancia infatti inReach Messenger Plus, il compagno ideale per vivere con maggiore tranquillità la passione per l’outdoor, e rilascia un nuovo aggiornamento per Garmin Coach, con miglioramenti pensati per smartwatch e ciclocomputer. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto.

Comunicazioni satellitari, SOS e non solo con Garmin inReach Messenger Plus

Dopo inReach Messenger, proposto un paio di anni fa, Garmin lancia inReach Messenger Plus, un comunicatore SOS pensato per godersi la montagna e per l’escursionismo, passioni che possono nascondere insidie: proprio dove la natura offre emozioni uniche possono diventare fondamentali gli accorgimenti per un’uscita sicura, e a questo può pensare il nuovo dispositivo di Garmin.

InReach Messenger Plus offre la certezza di poter comunicare sempre, cosa che ovviamente non è possibile con i normali smartphone, soprattutto in montagna o in zone impervie prive di segnale telefonico. Basta poco per ritrovarsi in condizioni di emergenza: un cambio repentino del meteo, un improvviso infortunio o altri imprevisti possono diventare un serio problema quando non si può comunicare, e la tecnologia inReach di Garmin può garantire di essere sempre reperibili, mandare messaggi e richieste di SOS georeferenziate (con abbonamento attivo).

I dispositivi in questione sono progettati per essere operativi anche alle temperature più estreme e sono dunque pensati per chi desidera vivere più serenamente le attività in montagna o in luoghi che non consentono l’uso dello smartphone. Il nuovo inReach Messenger Plus garantisce affidabili comunicazioni satellitari via rete Iridium se usato in modo stand alone, tramite i pulsanti sulla scocca. Se associato all’app Garmin Messenger su smartphone compatibili, amplia le sue potenzialità di comunicazione, consentendo di sfruttare la normale tastiera per la composizione di messaggi (fino a 1600 caratteri), ma anche di condividere foto, messaggi vocali fino a 30 secondi e posizione con i propri contatti.

In caso di emergenza, inReach Messenger Plus può diventare fondamentale: consente infatti di entrare in contatto con Garmin Response, centro di gestione emergenze internazionale operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Una volta ricevuta la richiesta con le informazioni della posizione, vengono attivate le procedure che prevedono il contatto immediato con il richiedente SOS, quindi l’invio di un alert ai contatti personali e un’informazione dettagliata agli organi di ricerca e recupero locali, qualora fosse necessario.

È anche possibile ricevere previsioni meteo per la posizione corrente o per qualsiasi punto sul proprio percorso direttamente sul dispositivo, oppure attraverso l’app Garmin Messenger associata. Se collegato all’app di gestione tracce e percorsi Garmin Explore, permette di pianificare i percorsi e visualizzare gli spostamenti in tempo reale, grazie a un’apposita mappa; in questo modo i contatti più cari possono eventualmente verificare la posizione dal proprio smartphone.

Compatto e leggero, inReach Messenger Plus è certificato IPX7, con protezione dall’immersione accidentale in acqua fino a 1 metro per massimo 30 minuti, e offre una batteria ricaricabile con autonomia fino a 600 ore con una frequenza di invio della posizione ogni 10 minuti. In modalità basso consumo si può arrivare addirittura a un anno di operatività. A disposizione pure una ricarica di sicurezza, con la quale è possibile alimentare il telefono scarico.

Garmin inReach Messenger Plus è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 499,99 euro. Per le funzionalità complete di comunicazione satellitare è necessario attivare un abbonamento: sul sito ci sono diversi piani, dal costo mensile di partenza di 17,99 euro per gli utenti consumer.

Aggiornamento per smartwatch e ciclocomputer con novità per Garmin Coach

Restiamo in casa Garmin perché come anticipato l’azienda annuncia un nuovo aggiornamento di Garmin Coach, che comprende piani di allenamento gratuiti per runner e alcuni miglioramenti delle funzioni per smartwatch e ciclocomputer, tra cui cui la serie epix (Gen 2), fēnix 7, Forerunner, vívoactive 5 e Venu 3, Edge 540, Edge 840 e Edge 1040 e 1050.

Da oggi anche i ciclisti avranno la possibilità di accedere ai piani gratuiti di allenamento, pensati per aiutare a conseguire gli obiettivi in modo ancora più semplice. Per iniziare un nuovo piano basta inserire la data dell’evento e la distanza obiettivo nell’app Garmin Connect, in modo da ottenere un piano gratuito diviso in allenamenti giornalieri personalizzati. All’interno dell’app si può visualizzare la panoramica delle tabelle, suddivise per settimane.

Garmin Run Coach offre allenamenti personalizzati che si adattano in base alle prestazioni, al recupero e ai parametri di salute rilevati dallo smartwatch indossato. Se non si riesce a concludere l’allenamento del giorno o se si annulla la corsa per un impegno inatteso, i piani si adattano automaticamente modificando le sessioni settimanali. Garmin Cycling Coach replica la stessa modalità per il ciclismo, con piani semplici da seguire e adatti a tutti i livelli di esperienza.

Oltre a questo, sugli smartwatch dell’azienda sono in arrivo Garmin Share, per la condizione rapida di posizione, percorso e allenamenti salvati con altri smartwatch Garmin o ciclocomputer Edge compatibili, e il miglioramento adattivo della previsione del tempo di gara direttamente sull’orologio, che dipende dal livello di forma fisica, dagli allenamenti e dalle recenti prestazioni di corsa.

Per i ciclocomputer Garmin sono invece state annunciate le seguenti novità:

pericoli stradali : per ricevere avvisi sul display in base a quanto viene segnalato dagli altri ciclisti, come buche o alberi caduti, e contribuire con le informazioni per la sicurezza di tutti;

: per ricevere avvisi sul display in base a quanto viene segnalato dagli altri ciclisti, come buche o alberi caduti, e contribuire con le informazioni per la sicurezza di tutti; miglioramenti al GroupRide : con un dispositivo Edge compatibile, sarà possibile rimanere in contatto durante le corse di gruppo grazie alla messaggistica, alle posizioni in tempo reale e agli avvisi di rilevamento degli incidenti;

al : con un dispositivo Edge compatibile, sarà possibile rimanere in contatto durante le corse di gruppo grazie alla messaggistica, alle posizioni in tempo reale e agli avvisi di rilevamento degli incidenti; tipo di superficie stradale : durante la pedalata, sarà possibile vedere sul proprio dispositivo Edge compatibile le strade asfaltate o non asfaltate e ricevere avvisi per i tratti non asfaltati che stanno per arrivare;

: durante la pedalata, sarà possibile vedere sul proprio dispositivo Edge compatibile le strade asfaltate o non asfaltate e ricevere avvisi per i tratti non asfaltati che stanno per arrivare; gestione mappe con connettività Wi-Fi: quando connessi alla rete, si potranno aggiungere, scambiare o aggiornare mappe aggiuntive direttamente nel dispositivo.

Gli aggiornamenti sono in distribuzione per i dispositivi compatibili: è possibile rimanere al passo abilitando gli update automatici o utilizzando Garmin Express.