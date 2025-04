Se siete alla ricerca di uno smartwatch dall’ottimo rapporto qualità / prezzo, l’offerta di oggi potrebbe decisamente fare al caso vostro. Amazon ha infatti ben deciso di proporvi Apple Watch Series 10 con un ottimo sconto rispetto al prezzo di listino, permettendovi di risparmiare fino a 100 euro: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Apple Watch Series 10: tutti i modelli in offerta su Amazon

Apple Watch Series 10 rappresenta l’ultima generazione dello smartwatch della casa di Cupertino, con interessanti novità rispetto alle precedenti. Prima di tutto la cassa è stata ulteriormente ampliata, arrivando a tagli da 42 o 46 millimetri per assicurare il massimo della visibilità in ogni condizione. La cassa ospita sul lato anteriore un display Retina OLED con tecnologia always-on, facilmente leggibile anche nei giorni più soleggiati grazie al picco di luminosità fino a 2000 nit.

Apple Watch Series 10 dispone poi di un sensore ECG, che consente di monitorare costantemente la frequenza cardiaca, inviando notifiche nel caso in cui quest’ultima risulti troppo alta o troppo bassa, con eventuali ritmi cardiaci irregolari. Il dispositivo consente inoltre di misurare altri parametri vitali come la saturazione dell’ossigeno, la frequenza respiratoria, la temperatura del polso e la durata del sonno.

Apple Watch Series 10 offre inoltre una resistenza all’acqua fino ad una profondità massima di 50 metri, risultando ideale anche per il mare o la piscina. Lo smartwatch risulta il compagno ideale per le sessioni di fitness, grazie al monitoraggio di centinaia di attività sportive, tenendo conto con precisione delle calorie bruciate e la distanza percorsa.

Buona anche l’autonomia, con una durata garantita dalla compagnia pari a 18 ore, che arrivano a 36 ore nel caso in cui si utilizzi la modalità risparmio energetico. Apple Watch Series 10 offre inoltre la funzionalità di ricarica rapida, che consente di ricaricarlo all’80% nel giro di circa 30 minuti.

Partiamo prima di tutto da Apple Watch Series 10 con cinturino Sport Loop, cassa da 42 millimetri e colorazione Jet Black, che viene proposto a 360 euro, contro i 459 euro del prezzo originariamente consigliato da Apple.

Acquista Apple Watch Series 10 Jet Black con cassa da 42 millimetri a 360 euro

Passiamo poi alla stessa versione con cassa da 46 millimetri, che viene proposta a 389 euro, contro i 489 euro del prezzo consigliato in origine.

Acquista Apple Watch Series 10 Jet Black con cassa da 46 millimetri a 389 euro

È poi disponibile la versione con cinturino Sport Loop, colorazione Argento, cassa da 46 millimetri e connettività LTE a 525 euro, a discapito dei 609 euro del prezzo di listino.

Acquista Apple Watch Series 10 Argento con cassa da 46 mm e connettività LTE a 525 euro

Ultimo ma non per importanza, terminiamo infine con Apple Watch Series 10 colorazione Jet Black, con cinturino Sport Loop, cassa da 42 millimetri e connettività LTE a 495 euro, contro i 579 euro del prezzo consigliato. Vi ricordiamo che si tratta di prodotti venduti e spediti da Amazon, motivo per cui potrete usufruire del servizio Prime per la consegna gratuita presso il vostro domicilio.

Acquista Apple Watch Series 10 Jet Black con cinturino Sport Loop, cassa da 42 mm e connettività LTE a 495 euro