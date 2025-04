Se siete alle prese con la costruzione di un nuovo PC desktop, oppure state valutando di acquistare un notebook o aggiornare la vostra build da gaming in vista di qualche gioco in uscita, grazie a questo articolo oggi potreste risparmiare qualche soldino.

Su Amazon abbiamo scovato diverse offerte e promozioni interessanti che, da un lato ci permettono di abbattere i costi, dall’altro di mettere le mani su prodotti validi, per intenderci senza rinunciare troppo alla qualità.

Come di consueto, quella che vi proponiamo è una selezione personale delle migliori offerte presenti sulla piattaforma, offerte del giorno, offerte a tempo o, come spesso accade, prodotti al minimo storico che riteniamo degni di nota e che solitamente non sono interessati da particolari sconti.

Migliori offerte PC Amazon di oggi per risparmiare

Mini-PC, Notebook e Desktop

MINISFORUM UM880 Plus Mini PC, AMD Ryzen 7 8845HS fino a 5.1 GHz, 8C/16T, 32GB DDR5 1TB SSD, Micro Desktop Computer OCuLink, 2.5G LAN,HDMI/DP/USB4, Mini Computer WiFi 6E, BT5.3 a 599 euro invece di 749 euro su Amazon

GEEKOM GT1 Mega Mini PC,Intel Core Ultra 9 185H(16C/22T,fino a 5.10GHz),32GB DDR5 RAM e 2TB SSD,Mini PC Windows 11 Pro|2.5Gbps Doppia Porta LAN|AR in Tempo Reale|WiFi 7|BT 5.4|AI a 976,65 euro invece di 1149 euro su Amazon

ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR#B08H26JMB6, Notebook con Monitor da 15.6” Anti-glare, 144Hz, AMD Ryzen™ 7 7435HS, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, WIN 11 HOME, Grigio a 999 euro invece di 1399 euro su Amazon

Lenovo LOQ Essential Notebook Gaming 15.6” FHD (1920×1080) 144Hz, Intel Core i5-12450HX, RAM 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, Windows 11, Tastiera Retroilluminata – Luna Grey a 799 euro invece di 949 euro su Amazon

Acer Aspire XC-1780 PC Fisso, Desktop, Processore Intel Core i5-13400, Ram 8 GB DDR4, 512 GB SSD, DVD-RW, Scheda Grafica Intel UHD, Wireless Lan, Tastiera e Mouse USB, Windows 11 Home a 509,15 euro invece di 699 euro su Amazon

CPU

Intel Core Ultra 9 per sistemi processore desktop 285K 24 core 8 P-core + 16 E-core fino a 5,7 GHz, 9 285K a 622,99 euro invece di 671,99 euro su Amazon

Intel Core i5-13400F, processore desktop, per sistemi desktop 10 core (6 P-core + 4 E-core) Cache 20 MB, fino a 4,6 GHz a 133 euro invece di 150 euro su Amazon

Intel Core i5-14600K Processore per sistemi desktop 14600K 14 core (6 P-core + 8 E-core) fino a 5,3 GHz a 223,99 euro invece di 253,58 euro su Amazon

AMD Ryzen 9 9950X (scheda grafica integrata Radeon, 16 Cores/32 Threads, 170 W DTP, AM5 Socket, 80MB Cache, Boost di Frequenza fino a 5.7 GHz Frequency Boost, senza ventole) a 589,27 euro invece di 650 euro su Amazon

Processore AMD Ryzen 7 5800X (8 Cores/16 threads, 105W DTP, AM4 socket, 36 MB Cache, Boost di Frequenza fino a 4,7Ghz max, senza ventole) a 149,86 euro invece di 169,29 euro su Amazon

Schede madri

MSI X870 GAMING PLUS WIFI, Scheda madre ATX – Supporta processori AMD Ryzen 9000/8000/7000, AM5-60A SPS VRM, DDR5 Memory Boost 8200+ MT/s (OC), PCIe 5.0 x16 e 4.0 x16, M.2 Gen5, Wi-Fi 7, 5 G LAN a 276,99 euro invece di 320 euro su Amazon

ASUS PRIME B550M-A, Scheda Madre Micro ATX AMD B550 (Ryzen AM4), dual M.2, PCIe 4.0, 1 Gb Lan, HDMI/D-Sub/DVI, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 Type-A, Connettori RGB Aura Sync a 92,99 euro invece di 149,84 euro su Amazon

ASUS PRIME X870-P WIFI Scheda Madre AMD X870 Ryzen AM5, slot PCIe 5.0 x16 con pieno supporto per le schede grafiche di nuova generazione, 4 slot M.2, slot DDR5, WiFi 7, Q-Antenna, Slot PCIe Q-Release a 287,9 euro invece di 349 euro su Amazon

MSI Z890 GAMING PLUS WIFI,Scheda Madre, ATX – Supporta processori Intel Core Ultra (Serie 2), LGA 1851, memoria DDR5 9200+ MT/s OC, PCIe 5.0 x16, M.2 Gen5, Intel Killer 5G LAN, Wi-Fi 7 a 266,55 euro invece di 309 euro su Amazon

ASUS ROG Strix Z890-F Gaming WiFi, Scheda Madre Intel ATX, 16+1+2+2 Fasi di Alimentazione, Slot DDR5, PCIe 5.0, GPU di Nuova Generazione, 5 Slot M.2, WiFi 7, AI Overclocking, AI Networking II a 458,67 euro invece di 569 euro su Amazon

Schede video

XFX – Speedster MERC310 AMD Radeon™ RX 7900XTX, Black Gaming, Scheda grafica, 24 GB, GDDR6, AMD RDNA™ 3 (RX-79XMERCB9) a 979 euro invece di 1054 euro su Amazon

ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5070 OC Edition, Scheda Grafica 12 GB GDDR7, 192 Bit, PCIe 5.0, Design a 2,5 Slot, 3 Ventole Axial-Tech, 1 HDMI 2.1, 3 DisplayPort 2,1, Nera, PRIME-RTX5070-O12G a 660,99 euro invece di 849,9 euro su Amazon

Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7600 XT 16GB GDDR6 a 335 euro invece di 363,99 euro su Amazon

Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC V2 Scheda grafica – 12GB GDDR6, 192-bit, PCI-E 4.0, 1792MHz Core Clock, 2x DP 1.4, 2 x HDMI 2.1, NVIDIA Ampere – GV-N3060WF2OC-12GD a 278,99 euro invece di 369,71 euro su Amazon

MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC Scheda grafica gaming – 8GB GDDR6, 1807 MHz, PCI Express Gen 4 x 8, 128-bit, 1x DP v 1.4a, HDMI 2.1 (Supporta 4K) a 227,99 euro invece di 254 euro su Amazon

RAM

Corsair Vengeance RGB PRO 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3200MHz C16, Kit di Memorie Illuminate RGB LED, 1.35 volt, XMP 2.0, Nero a 45,99 euro invece di 67,1 euro su Amazon

Corsair Vengeance SODIMM 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz C22 Memoria per Laptop/Notebook , Nero a 54,99 euro invece di 84,6 euro su Amazon

PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz (PC5-48000) CL40 1.3V Desktop Memory Kit (MD32GK2D5600040MXRGB) a 146,42 euro su Amazon

Corsair Vengeance RGB PRO 16 GB (2×8 GB) DDR4 3600MHz C18 XMP 2.0 Kit di Memoria Illuminato RGB LED Entusiasta, Nero a 60,63 euro su Amazon

Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32GB (2x16GB) 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM Memoria Gaming per Computer Fissi Kit da 2 – KF556C40BBAK2-32 a 100,38 euro su Amazon

Corsair Vengeance LPX Memorie per Desktop a Elevate Prestazioni, 32 GB (4 X 8 GB), DDR4, 3200 MHz, C16 XMP 2.0, Nero, 288-pin DIMM a 78,32 euro invece di 91,99 euro su Amazon

Patriot Memory Serie Signature Memoria singola DDR4 2666 MHZ PC4-21300 16GB (1x16GB) C19 – PSD416G26662 a 35,79 euro su Amazon

CORSAIR VENGEANCE SODIMM DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 5600MHz C48-48-48-90 1.10V Intel XMP 3.0 Memoria per Laptop – Nero (CMSX32GX5M2A5600C48) a 87,99 euro invece di 131,16 euro su Amazon

SSD

KingSpec 1TB PCIe4.0 M.2 2280 NVMe SSD, velocità di lettura fino a 7400MB/s, SSD M2 interno con 3D NAND Flash, compatibile con PS5 / PC da gioco/Laptop a 79,99 euro su Amazon

Lexar NQ790 2TB SSD Interno PCIe 4.0, M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4, Lettura fino a 7000 MB/s, Unità a Stato Solido Interna ad Alte Prestazioni per Carichi di Lavoro Intensi, PS5 SSD a 123,02 euro su Amazon

Corsair MP700 PRO 2TB M.2 PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 SSD – M.2 2280 – Fino a 12.400MB/sec in Lettura Sequenziale – NAND TLC ad Alta Densità – Nero a 303,54 euro invece di 379,25 euro su Amazon

WD_BLACK SN850X 4TB Interno SSD, M.2 2280 NVMe SSD, con velocità fino a 7300 MB/s lettura, 6,600 MB/s in scrittura, PCIe Gen4, SSD ad alte Prestazioni, Nero a 266,71 euro invece di 282,3 euro su Amazon

Dissipatori

Cooler Master MasterLiquid Atmos 240, sistema Raffreddamento a Acqua AIO, Pompa a Doppia Camera, Ventole Sickleflow 120 Edge, Staffe RGB, LGA1700, AM5 a 107,53 euro invece di 139,99 euro su Amazon

MSI MAG CORELIQUID E360 AIO CPU Liquid Cooler – Piastra di raffreddamento in rame, ARGB Blockhead & ventole FDB, water block a 2 camere, radiatore split-flow, supporto Mystic Light – per AMD e Intel a 106,1 euro invece di 139 euro su Amazon

GAMEPOWER Skadi V2 360 – Raffreddamento ad acqua, 360 mm, refrigeratore liquido, ARGB CPU con 3 ventole idrauliche PWM da 120 mm, pompa dell’acqua in ceramica, compatibile con AMD & Intel a 75,69 euro su Amazon

Corsair 3000D AIRFLOW Case per PC Mid-Tower – Ventole a 3 Pin – Supporto di GPU a Quattro Slot – Spazio per Alloggiare Fino a 8 Ventole da 120 mm – Design con Flusso D’aria Elevato – Nero a 79,9 euro invece di 89,9 euro su Amazon

Corsair iCUE LINK H100i RGB Liquido CPU Raffreddatore Pacchetto – AIO da 240 mm – Due Ventole QX120 RGB – Hub di Sistema iCUE LINK – Cavi iCUE LINK Slim 200 mm Dritti/Sottile 90° – Nero a 118,4 euro invece di 219,8 euro su Amazon

Alimentatori

Aerocool LUX 750 Alimentatore ATX da 750W 80Plus Bronze a 78,13 euro su Amazon

Corsair RM850e (2023) Alimentatore Completamente Modulare e Silenzioso – Compatibile con ATX 3.0 e PCIe 5.0 – 105°C Condensatori – Efficienza 80 PLUS Gold – Standby Moderno – Nero a 109,9 euro invece di 128,93 euro su Amazon

Corsair CX550 80 Plus Bronze – Alimentatore non modulare ATX a basso rumore da 550 W, colore: Nero a 61,17 euro su Amazon

Case e ventole

Corsair 3000D AIRFLOW Case per PC Mid-Tower – Ventole a 3 Pin – Supporto di GPU a Quattro Slot – Spazio per Alloggiare Fino a 8 Ventole da 120 mm – Design con Flusso D’aria Elevato – Nero a 79,9 euro invece di 89,9 euro su Amazon

Monitor

PHILIPS Monitor Gaming 276C8 Ultraslim, con USB-C, IPS, AMD Freesync 75 Hz, Quad HD 2560 x 1440, HDR 10.2 HDMI, Multiview, Ultrawide Color, Nero a 205,03 euro invece di 271 euro su Amazon