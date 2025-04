Oltre a CMF Phone 2 Pro, il sub-brand di Nothing presenta oggi ulteriori novità: si tratta di CMF Buds 2, CMF Buds 2 Plus e CMF Buds 2a, tre nuovi modelli di cuffie true wireless che vanno ad aggiungersi alla gamma finora composta dalle CMF Buds Pro 2, svelate la scorsa estate.

CMF Buds 2, Buds 2 Plus e Buds 2a sono ufficiali con ANC, generose autonomie e un design colorato

La gamma CMF si arricchisce di tre ulteriori modelli di cuffie true wireless: le Buds 2 vengono descritte come l’ideale per l’uso di tutti i giorni, con l’unione tra funzionalità smart e comfort; sono dotate di sintonizzazione Dirac Opteo, cancellazione attiva del rumore ibrida a 48 dB e Spatial Audio Effect, per un suono più chiaro e dinamico; le Buds 2 Plus fanno un passo oltre, piazzandosi a “metà strada” tra Buds 2 e Buds Pro 2 e offrendo Hi-Res LDAC, compensazione dell’udito e personalizzazione completa dell’equalizzazione per un suono più ricco e bilanciato, su misura per il profilo uditivo di ciascun utilizzatore; le Buds 2a costituiscono il modello entry-level, e sono pensate per offrire tutto quello che serve al prezzo più basso possibile.

Le nuove cuffie possono contare su Nothing X, l’applicazione gratuita pensata per ottimizzare e personalizzare l’esperienza di ascolto. Offrono una doppia connessione per rimanere collegati a due dispositivi contemporaneamente, una modalità Low Lag per ridurre la latenza durante il gioco (si attiva automaticamente quando la modalità Gioco è abilitata sugli smartphone Nothing) e la possibilità di attivare ChatGPT.

CMF Buds 2

Le CMF Buds 2 propongono la già citata cancellazione attiva del rumore ibrida da 48 dB e un ANC a banda larga da 5200 Hz per eliminare le distrazioni, mentre i magneti N52 generano potenti dinamiche sonore per garantire un audio definito come cinematografico. I driver da 11 mm promettono bassi profondi e dettagliati e alti cristallini, la tecnologia Dirac Opteo punta a perfezionare il suono e a separare gli strumenti, mentre la tecnologia Ultra Bass di seconda generazione migliora in modo dinamico la risposta dei bassi.

Le cuffie supportano Spatial Audio Effect, con un algoritmo HRTF che offre un’esperienza più immersiva, che si tratti di una playlist musicale o di un gioco. Per le chiamate entrano in gioco la cancellazione del rumore ambientale basata sull’intelligenza artificiale, la tecnologia Clear Voice 3.0, i sei microfoni HD e la tecnologia Wind Noise Reduction 3.0 (che riduce la distorsione causata dalle raffiche di vento).

Lato autonomia, le Buds 2 promettono fino a 13,5 ore di utilizzo, oppure fino a 55 ore considerando le ricariche della custodia (con ANC disattivato); una veloce ricarica da 10 minuti è sufficiente per fornire fino a 7,5 ore di riproduzione. Vengono proposte in un design minimale tipico del brand, con finitura opaca sabbiata, dettagli in metallo e tre colorazioni tra cui scegliere (Dark Grey, Light Green e Orange).

CMF Buds 2 Plus

Le CMF Buds 2 Plus fanno un passo oltre e mettono a disposizione driver LCP da 12 mm, abbinati alla tecnologia LDAC e alla certificazione Hi-Res Wireless Audio. Promettono bassi profondi e potenti, ma anche alti dettagliati e nitidezza grazie al filo di rame e ai magneti N52.

Personal Sound può adattare l’audio al profilo uditivo dell’utente, per un’esperienza personalizzata: esegue un test che sfrutta la tecnologia Audiodo per rilevare la sensibilità a diverse frequenze, regolando in modo dinamico il suono. Anche qui non mancano le soluzioni per evitare distrazioni, tra ANC ibrido e cancellazione del rumore a 5400 Hz, mentre la modalità Smart Adaptive è in grado di rispondere automaticamente all’ambiente circostante in tempo reale, rilevando i rumori esterni e compensando le perdite.

Similmente alle sorelle Buds 2, le Plus offrono l’effetto audio spaziale, e grazie a un algoritmo basato su HRTF, permettono di percepire la direzionalità del suono per una maggiore immersività. Anche qui sono presenti sei microfoni HD, aiutati dalla cancellazione del rumore ambientale basata sull’intelligenza artificiale e dalla tecnologia Clear Voice 3.0.

A livello di autonomia, le CMF Buds 2 Plus fanno leggermente meglio del modello più su: promettono fino a 14 ore di utilizzo, oppure fino a 61,5 ore considerando le ricariche della custodia (con ANC disattivato); 10 minuti di ricarica bastano per circa 8,5 ore di riproduzione. Offrono una finitura liscia e morbida al tatto, con metallo sabbiato, una vestibilità aderente e una forma studiata per adattarsi all’orecchio; sono proposte nelle colorazioni Blue e Light Grey.

CMF Buds 2a

Le CMF Buds 2a sono il modello entry-level della gamma. Propongono comunque una cancellazione attiva del rumore da 42 dB, driver in biofibra da 12,4 mm e bassi profondi, oltre che audio “sintonizzato” da Dirac. Mettono a disposizione la tecnologia Ultra Bass 2.0, che consente di regolare i livelli dei bassi in tempo reale per un’esperienza di ascolto personalizzata.

L’ANC da 42 dB riduce il rumore di fondo, dai bassi profondi alle chiacchiere quotidiane, e permette di eliminare le distrazioni e rimanere concentrati. La modalità Trasparenza consente di ascoltare i suoni esterni senza dover rimuovere le cuffie: l’ideale per i momenti in cui serve avere un po’ di consapevolezza del “mondo esterno” durante l’ascolto. Per le chiamate, troviamo quattro microfoni HD, che lavorano insieme alla cancellazione del rumore ambientale ENC basata sull’intelligenza artificiale per garantire telefonate chiare, anche in locali affollati.

Per quanto concerne l’autonomia, le Buds 2a promettono fino a 8 ore di ascolto o fino a 35,5 ore considerando le ricariche della custodia; in 10 minuti di ricarica si possono ottenere circa 5,5 ore di riproduzione. Arrivano nelle colorazioni Dark Grey, Light Grey e Orange.

Prezzi e uscita di CMF Buds 2

Le cuffie CMF Buds 2, CMF Buds 2 Plus e CMF Buds 2a sono già disponibili all’acquisto in Italia in preordine, con vendite che partiranno il 6 maggio (su Amazon le Buds 2 sono già acquistabili con consegna in un giorno). I prezzi consigliati per il nostro Paese sono i seguenti: