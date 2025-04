A breve dovrebbero debuttare sul mercato gli attesi HUAWEI Watch Fit 4, due smartwatch (c’è anche il modello Pro) targati HUAWEI che andranno a raccogliere l’eredità dei Watch Fit 3 lanciati lo scorso anno.

Un rivenditore europeo ha recentemente pubblicato (e poi rimosso) le pagine dei due prodotti, spoilerandone le specifiche tecniche, il design (grazie ai render “ufficiali”) e i prezzi di vendita in euro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Spoilerate le specifiche chiave degli HUAWEI Watch Fit 4

Come anticipato in apertura, un rivenditore europeo (per la precisione si chiama Bigbox ed è lituano) ha pubblicato e poi rimosso le pagine prodotto dei due smartwatch con cassa rettangolare, corona digitale e tasto fisico (simili agli Apple Watch) che comporranno la gamma Watch Fit 2025 del produttore cinese (via SuomiMobili.fi).

HUAWEI Watch Fit 4 sarà il modello “base” (nonché il più economico e leggero) e offrirà un pannello AMOLED da 1,82 pollici con risoluzione 480 x 408 pixel. Tra le funzionalità chiave rientrano la resistenza all’acqua (fino a 5 ATM), il GPS per il tracciamento delle attività sportive, il supporto alle chiamate via Bluetooth e un ampia gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute (frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, qualità del sonno, livello di stress, ciclo mestruale) e per il monitoraggio dell’attività fisica. Secondo HUAWEI, questo smartwatch integra una batteria in grado di garantire fino a dieci giorni di autonomia.

Pur offrendo un display analogo a quello del modello base, HUAWEI Watch Fit 4 Pro alzerà l’asticella per quanto concerne design (più curato e ispirato agli Apple Watch Ultra) e funzionalità. Nello specifico, una delle principali aggiunte rispetto al modello base dovrebbe essere il supporto alla funzionalità ECG (elettrocardiogramma), suggerita dalla differente sensoristica presente nella parte bassa. Lo smartwatch potrebbe offrire anche la misurazione della temperatura cutanea.

Trapelano anche i render “ufficiali” dei due smartwatch

Sempre grazie allo stesso rivenditore europeo, veniamo in possesso dei render “ufficiali” dei due smartwatch che ci rivelano il design generale, diretta evoluzione dei Watch Fit 3 del 2024.

Come accennato poco sopra, i due smartwatch sono ispirati agli Apple Watch (quelli della serie numerata per il modello base e quelli della serie Ultra per il modello Pro): elementi distintivi sono la cassa rettangolare (quasi quadrata), la presenza di una corona digitale rotante e di un pulsante fisico.

HUAWEI Watch Fit 4

Questo smartwatch sarà disponibile in varie colorazioni per la cassa (grigio scuro e argento, anche con accenti rossi) e proporrà un cinturino in fluoroelastomero (nero, crema e viola) o un cinturino intrecciato (grigio e bianco).

Previous Next Fullscreen

HUAWEI Watch Fit 4 Pro

Anche per il modello Pro sono previste un tot di colorazioni: grigio scuro con accenti neri/rossi e cinturino nero simile a quello degli Apple Watch Ultra, argento con accenti blu e cinturino celeste simile a quello degli Apple Watch Ultra, dorato con accenti color caffè/verde e cinturino verde simile a un altro famoso cinturino degli Apple Watch.

Previous Next Fullscreen

Quando arriveranno e quanto costeranno?

Stando al contenuto delle pagine pubblicate e poi rimosse dal rivenditore sopra-citato, HUAWEI Watch Fit 4 e Watch Fit 4 Pro dovrebbero costare, rispettivamente, 169 euro (10 euro in più rispetto al predecessore) e 279 euro.

Per quanto concerne il loro debutto sul mercato, è già noto che HUAWEI terrà un evento a Berlino il prossimo 15 maggio con cui verrà svelato l’innovativo (parola di HUAWEI) Watch 5; è molto probabile che i due nuovi esponenti della gamma Watch Fit gli facciano compagnia.