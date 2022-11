A più di due mesi di distanza dalla presentazione a IFA 2022, e a quasi un anno dal debutto in Cina, Huawei ha annunciato oggi ufficialmente la disponibilità in Italia di Huawei Watch D. Costa, ma ha parecchie frecce al proprio arco per giustificare il prezzo con cui si presenta sul mercato nostrano: a partire dalla certificazione medica che giustifica la presenza della misurazione della pressione arteriosa e della funzione ECG, oltre a varie specifiche tecniche che lo rendono un ottimo alleato nella vita di tutti i giorni, anche sportiva.

Caratteristiche e funzioni di Huawei Watch D

Specifiche tecniche

Partiamo dalle specifiche tecniche di Huawei Watch D. Si tratta di uno smartwatch dotato di uno schermo AMOLED touschscreen da 1,64″ di diagonale (quindi squadrato), con risoluzione 456 x 280 pixel e 326 PPI di densità. 51 x 38 x 13,6 mm sono le dimensioni del corpo impermeabile IP68, con cassa in alluminio, 40,9 grammi il peso e 30 mm la larghezza del cinturino, in fluoroelastomero nero.

Huawei Watch D vanta una dotazione completa di sensori, fra cui figurano accelerometro, giroscopio, termometro (per la temperatura cutanea), sensore di pressione differenziale, sensore Hall, oltre a cardiofrequenzimetro e sensore di luce ambientale. Questione connettività non manca il GPS, l’NFC e il Bluetooth 5.1.

Concludiamo con la batteria, che secondo Huawei garantisce 7 giorni di utilizzo tipico, batteria che si ricarica via wireless tramite una basetta di ricarica integrata in confezione.

Funzioni sanitarie e non

Caratteristiche a parte, è qui che vale la pena soffermarsi. Si tratta di un vero e proprio dispositivo medico certificato, il primo di Huawei, e permette di monitorare vari parametri di chi lo indossa. Può ad esempio effettuare degli ECG, misurare la pressione arteriosa, in aggiunta alle altre funzioni sanitarie e non che siamo soliti trovare sugli altri smartwatch. Intendiamoci, si tratta di uno strumento utile per tenere sotto controllo la propria salute, che tuttavia non intende né pretende di sostituire alcunché, per inciso.

Per quanto riguarda la funzione di monitoraggio della pressione arteriosa, grazie al sensore dedicato di Huawei Watch D e al circuito di regolazione del feedback della pressione e dell’immissione del flusso dell’aria a bassa intensità è in grado di garantire un margine di errore entro i ±3 mmHg.

Anche la funzione ECG fa leva su un sensore dedicato che supporta la registrazione dei dati dai quali genera grafici e report dedicati, oltre a rilevare eventuali fenomeni di fibrillazione atriale.

Per il resto Huawei Watch D vanta anche funzioni più comuni, chiaro. Può monitorare l’ossigenazione del sangue, il sonno, lo stress, ma anche registrare i propri allenamenti grazie alle oltre 70 modalità di allenamento incluse.

Lato smart, non manca un assistente vocale smart, i controlli della riproduzione musicale, il meteo, le notifiche del telefono, e così via. Discorso compatibilità, infine, supporta sia dispositivi con HarmonyOS 2 o successivi che Android (6.0 e più recenti) e iOS (da 12.0 in poi).

Immagini

Prezzo e disponibilità italiana di Huawei Watch D

Come anticipato, Huawei Watch D è disponibile in Italia da oggi, al prezzo di 399,90 euro, nella sola colorazione Graphite Black. Fino al 30 novembre 2022, in occasione di questi primi giorni di disponibilità, c’è in omaggio la bilancia Huawei Scale 3 e 50 euro di sconto per chi lo acquista dallo store di Huawei (ma immaginiamo di trovarlo a breve anche su Amazon).

