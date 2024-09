Amazon ci ha preso gusto e anche quest’anno ripropone quello che a tutti gli effetti è un secondo Amazon Prime Day. Il colosso dell’e-commerce ha confermato le nostre anticipazioni e ha annunciato ufficialmente le date della Festa delle Offerte Prime, che si svolgerà nel mese di ottobre e, come per l’evento andato in scena nel mese di luglio, avrà una durata di 48 ore.

Quando inizia la Festa delle Offerte Prime

Riprendendo l’iniziativa dello scorso anno, Amazon propone quindi 48 ore di shopping a prezzi strepitosi, così da permettere agli iscritti al programma Amazon Prime di risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio, approfittando di questa occasione per fare i regali di Natale senza dover attendere l’ultimo minuto.

La Festa delle Offerte Prime si terrà dunque l’8 e 9 ottobre e per 48 ore offrirà un’ampia selezione di offerte su prodotti fi tutte le categorie e sarà ovviamente riservata solo a chi è iscritto al programma. Tra poco vi spiegheremo come iscrivervi e quali sono i vantaggi inclusi nell’offerta.

Offerte esclusive

La Festa delle Offerte Prime permetterà di ottenere prezzi incredibili su prodotti selezionati di HiSense, Tommy Hilfiger, Philips, Salewa, Nivea, Jack & Jones e molti altri, offrendo un’esperienza di shopping esclusiva. E non solo per i regali di natale ma anche per fare scorta di prodotti essenziali di uso quotidiano, e risparmiare in maniera considerevole sul loro acquisto.

L’evento coinvolgerà ben 19 Paesi in tutto il mondo, a partire dalla Turchia, in cui questo evento si svolge per la prima volta. Nel corso del mese di ottobre anche i clienti giapponesi potranno approfittare di un evento speciale a loro riservato. I Paesi attualmente coinvolti sono: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.

Come prepararsi alla Festa delle Offerte Prime

Per poter accedere alla promozione è necessario iscriversi al programma Amazon Prime, un servizio in abbonamento che attualmente costa 4,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno. I primi 30 giorni tuttavia sono gratuiti per cui è possibile sottoscrivere un abbonamento di prova, senza pagare alcunché, e accedere comunque alla Festa delle Offerte Prime, garantendosi numerosi sconti. Se volete provare l’abbonamento Prime potete farlo utilizzando il link sottostante.

PRIME DAY ⭐️ Iscriviti ad Amazon Prime

Ricordiamo che l’abbonamento include numerosi vantaggi, tra cui la consegna gratuita su tutti gli ordini, consegna in 1 ora in alcune città, il servizio Amazon Prime Video (che include anche alcune partite della UEFA Champions League), Amazon Music, Twitch e Amazon Photos.

Potete ricevere notifiche sulle offerte personalizzate, basate sulle vostre ricerche più recenti, visitando la pagina della Festa delle Offerte Prime e attivare le notifiche sulle offerte che vi interessano maggiormente.

In occasione dell’evento troverete numerose pagine speciali, come “Offerte che potrebbero interessarti“, “Offerte per te” e “Offerte relative ai prodotti salvati per dopo“, tutte selezioni basate sulla cronologia delle vostre ricerche. Ci sarà però la possibilità si scoprire nuovi prodotti attraverso alcune collezioni dedicate, come “Prodotti essenziali di uso quotidiano”, “Top Brand”, “Più amati dai clienti“, “Top 100″e “Offerte di tendenza”.

Le offerte anticipate

A partire da oggi sono già attive alcune offerte esclusive relative a grandi marchi. Potete inoltre supportare i marchi italiani e le piccole e medie imprese cercando i badge Made in Italy e Piccola Azienda, sfruttando la vetrina a loro dedicata. Attualmente sono già attive alcune promozioni relative ai servizi Amazon più amati, valide qualora non li abbiate mai utilizzati in precedenza: