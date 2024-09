Inside Out 2 sarà visibile su Disney+ a partire dal prossimo 25 settembre, poche ore prima della scadenza di una promozione che permette di accedere al catalogo della piattaforma di streaming di Disney a prezzo scontato. Fino a venerdì 27 settembre sarà infatti possibile abbonarsi a Disney+ pagando 1,99 euro al mese per i primi tre mesi, offerta a tempo già proposta in passato dall’azienda.

Inside Out 2 e la nuova promozione di Disney+

Considerando i notevoli successi di Inside Out 2 ai botteghini italiani e internazionali, chi non l’ha ancora visto ha un motivo in più per farlo approfittando della promozione di Disney+ in questione valida sul piano più economico del servizio: Standard con Pubblicità. Ma una cosa per volta.

Ha superato anche le più rosee aspettative questo nuovo film d’animazione della Disney-Pixar incentrato sui problemi adolescenziali di Riley, ora più grande rispetto al primo film e, di conseguenza, con nuove emozioni/personaggi con cui ha a che fare: Ansia, Invidia, Imbarazzo, Nostalgia ed Ennui (la noia). È un film diretto da Kelsey Mann e uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 19 giugno che, nel giro di circa tre mesi, ha incassato più di 46 milioni di euro diventando il quinto film per incassi di tutti i tempi in Italia, superato solo da Titanic, Sole a catinelle, Quo vado? e Avatar, in ordine crescente. Successo simile anche nel resto del mondo, dove si è piazzato all’ottavo posto nella medesima classifica generale, essendo inoltre il film che ha incassato di più nel 2024.

Se conquisterà o meno altrettante persone anche la versione di Inside Out 2 diffusa digitalmente lo scopriremo nei prossimi mesi, visto che da mercoledì 25 settembre sarà visibile anche su Disney+, come anticipato. Il fatto che fino al 27 settembre è possibile approfittare della promozione accennata potrebbe essere un incentivo, sconto già disponibile e valido per i nuovi abbonati o per chi riattiva un abbonamento al servizio (basta quindi disattivare il proprio abbonamento e attivarne uno nuovo per approfittarne, per inciso).

I primi 3 mesi a 1,99 euro al mese invece di 5,99 euro al mese, in sostanza, offerta valida per il piano Standard con Pubblicità, cioè quello più economico dei tre proposti da Disney. Passati i tre mesi, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo normale, 5,99 euro, a meno che non si faccia la disdetta, in ogni caso possibile anche prima della scadenza della promozione, utile per scongiurare eventuali dimenticanze.

Se interessati, qui sotto vi lasciamo il link al sito web di Disney+ dove potete attivare l’offerta oppure ottenere maggiori informazioni al riguardo.

Attiva ora Disney+ in sconto per i primi 3 mesi