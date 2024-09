LG è presente a IFA 2024 con molte novità che spaziano dai PC, ai display, arrivando alle proposte per la smart home, ambito dove l’azienda è da sempre molto attiva e che in occasione della fiera di Berlino vede LG svelare la propria visione del futuro della casa connessa ispirata al concept “Experience, Affectionate Intelligence Home”. Protagonista assoluta dello stand LG, ma più in generale di questa edizione di IFA 2024, è ancora una volta l’Intelligenza Artificiale generativa, sempre più radicata nella nostra vita quotidiana, nei nostri dispositivi e oggi ancora più attenta e “premurosa” (lo dice LG) alle esigenze dell’utente.

Questo approccio si concretizza in una serie di proposte per la smart home che sfruttano tecnologie di ultima generazione, dispositivi e prodotti ad alta efficienza energetica e soprattutto intelligenti. Per l’occasione LG ha quindi messo in mostra uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero l’innovativo LG ThinQ ON, sostanzialmente un hub in grado di gestire tutti i dispositivi della casa in modo semplice e rapido; ma non è tutto, in mostra a IFA ci sono anche frigoriferi, forni e il nuovo proiettore 4K LG GINEBEAM.

LG ThinQ ON, l’hub con Matter per gestire la smart home

Lo stand messo in piedi da LG a IFA 2024 è a dir poco notevole, si snoda tra diverse zone a tema che mettono in risalto i vantaggi della casa “intelligente”, gestibile come detto dall’hub LG ThinQ ON. LG ThinQ ON è un dispositivo certificato Matter compatibile con una vasta gamma di elettrodomestici e dispositivi Internet of Things (IoT) di LG e di terze parti. Grazie all’utilizzo dell’IA generativa, questo hub smart è in grado di comprendere il linguaggio naturale permettendo agli utenti di avere un’interazione spontanea con tutti i dispositivi della casa, migliorando l’esperienza utente in modo sensibile. Sfruttando i sensori in casa e gli elettrodomestici connessi, ThinQ apprende lo stile di vita e le abitudini dell’utente, in modo da contribuire proattivamente alla gestione delle attività domestiche, impostando automaticamente gli elettrodomestici, ma anche dando consigli sulle attività da svolgere.

I risultati ottenibili dall’ecosistema LG sono visibili già a partire dall’AI Home Gate, un’ampia area allestita nello stand con un’enorme parete LED che spiega ed enfatizza appunto l’esperienza utente con quella che l’azienda definisce “Intelligenza Affectionate”. Passando poi all’area Second Youth Home, si potrà invece toccare con mano i benefici e la versatilità del sistema ThinQ ON, mostrando anche come l’interazione con questo dispositivo sia sostanzialmente semplice anche per un pubblico non proprio “tecnologico”.

Spostandoci ancora, più precisamente nella zona Kid Care, è possibile scoprire il Self-Driving AI Home Hub, il robot in grado muoversi autonomamente in casa grazie a sensori e telecamere integrate; anche questo può controllare elettrodomestici e dispositivi IoT, fungendo come un vero e proprio assistente mobile per la smart home. Tra le funzionalità da segnalare c’è senza dubbio la modalità Sleep, utile per crea l’ambiente ideale per far addormentare i bambini, abbassando le luci, regolando temperatura e umidità e riproducendo addirittura una ninna nanna. Rimanendo in un ambito domestico, non poteva mancare una zona destinata agli animali, ovvero LG Pet Care che, grazie a una serie di sensori di movimento, rileva quando il nostro l’animale domestico è entrato nella stanza, regolando di conseguenza temperatura e umidità.

Nuovi elettrodomestici smart LG, c’è anche il proiettore 4K CINEBEAM Q

Tra le novità in mostra a Berlino troviamo anche l’innovativo frigorifero LG InstaView con MoodUP e porte LED che possono cambiare colore, oltre al forno da incasso InstaView con telecamera integrata. Ma non finisce qui, nell’area Smart Green Home LG ha esposto diversi prodotti ad alta efficienza energetica come pompe di calore, elettrodomestici e ESS, tutti gestibili e integrabili con ThinQ ON in coppia con ThinQ UP e l’app ThinQ.

In chiusura, almeno per il momento, un altro interessante prodotto targato LG, questa volta rivolto al segmento dei proiettori con l’ormai noto LG CINEBEAM Q. Annunciato al CES di Las Vegas e disponibile anche in Italia, CINEBEAM Q è un proiettore ad alte prestazioni che, non solo garantisce un’ottima qualità d’immagine, ma anche un’esperienza utente flessibile e soprattutto smart. La peculiarità di LG CINEBEAM Q (HU710PB) non è solo quella di offrire un’esperienza visiva di livello superiore, ma anche e soprattutto di contenere le dimensioni per favorire la portabilità del proiettore; per fare questo LG cerca di ridurre al minimo le dimensioni dello chassis che, dati alla mano, misura solo 80 x 135 x135 millimetri per un peso di 1,49 kg.

LG CINEBEAM Q proietta immagini con risoluzione 4K UHD (3.840 x 2.160) fino a 120 pollici; inoltre, grazie alla sorgente di luce laser RGB e alle tecnologie targate LG, permette una visione chiara e nitida con un rapporto di contrasto di 450.000:1 e una copertura della gamma colore DCI- P3 fino al 154%. Per chi fosse interessato, a seguire vi lasciamo due link per l’acquisto in quanto il prodotto è disponibile sia sul sito del produttore che su Amazon.