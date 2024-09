Anker Innovations presenta una serie di novità a IFA 2024: a Berlino l’azienda svela nuove linee di prodotti dal suo ampio portafoglio di marchi, tra cui Anker, Anker SOLIX, Soundcore, Nebula ed Eufy. Andiamo a scoprire insieme le novità lato accessori, power station, opzioni di illuminazione smart, proiettori, cuffie, altoparlanti e non solo.

Le novità Anker di IFA 2024

A IFA 2024 sono state presentate parecchie novità, come stiamo scoprendo in queste ore sia qui sia su TuttoAndroid. Anker non si tira indietro e presenta durante la fiera di Berlino parecchi nuovi prodotti dei suoi brand, tra caricabatterie, power bank, power station, opzioni di illuminazione per interni ed esterni, proiettori (portatili e home cinema) e soluzioni audio a marchio Soundcore.

La nuova linea Anker MagGo tra caricabatterie e power bank

Iniziamo dagli accessori per la ricarica con i nuovi prodotti della linea Anker MagGo, che sfrutta i più recenti standard di ricarica Qi2 e la tecnologia Magnetic Power Profile di Apple per fornire l’esperienza di ricarica wireless più veloce e stabile.

La nuova linea MagGo di Anker comprende i seguenti prodotti:

Le novità Soundcore tra cuffie e altoparlanti

A IFA 2024 sono state presentate cuffie premium, cuffie open-ear e altoparlanti portatili dell’apprezzata linea Soundcore di Anker. Si tratta in tutto di quattro prodotti, con disponibilità variabile:

Soundcore Space One Pro : cuffie che offrono cancellazione del rumore a quattro stadi e un design pieghevole con la nuova struttura FlexiCurve che ne riduce le dimensioni del 50% per migliorarne la portabilità; sono disponibili all’acquisto a partire da Stati Uniti e Regno Unito, ma arriveranno nel resto d’Europa il 19 settembre 2024.

: cuffie che offrono cancellazione del rumore a quattro stadi e un design pieghevole con la nuova struttura FlexiCurve che ne riduce le dimensioni del 50% per migliorarne la portabilità; sono disponibili all’acquisto a partire da Stati Uniti e Regno Unito, ma arriveranno nel resto d’Europa il 19 settembre 2024. AeroFit 2 : cuffie open-ear di nuova generazione dotate di un esclusivo gancio girevole e di un design a doppia curvatura con rivestimento in silicone liquido, che garantiscono miglioramenti nella vestibilità e nella qualità del suono; saranno disponibili in Europa e negli Stati Uniti a un prezzo non ancora comunicato.

: cuffie open-ear di nuova generazione dotate di un esclusivo gancio girevole e di un design a doppia curvatura con rivestimento in silicone liquido, che garantiscono miglioramenti nella vestibilità e nella qualità del suono; saranno disponibili in Europa e negli Stati Uniti a un prezzo non ancora comunicato. Select 4 Go : un altoparlante ultraportatile dotato di una batteria con autonomia di 20 ore, di resistenza all’acqua IP67 e di EQ personalizzato; sarà disponibile in sei combinazioni di colori a partire dal Regno Unito (9 settembre 2024) e Stati Uniti.

: un altoparlante ultraportatile dotato di una batteria con autonomia di 20 ore, di resistenza all’acqua IP67 e di EQ personalizzato; sarà disponibile in sei combinazioni di colori a partire dal Regno Unito (9 settembre 2024) e Stati Uniti. Rave 3: definito come l’altoparlante per feste definitivo, è dotato di doppi microfoni wireless e tecnologia di rimozione vocale AI in grado di trasformare qualsiasi canzone in una melodia per karaoke. Fornisce 160 W di suono con tecnologia BassUp 1.0 e uno spettacolo di luci HexaGlow sincronizzato con il ritmo. Disponibilità e prezzo saranno annunciati più avanti.

Le nuove soluzioni smart di Eufy per l’illuminazione

Chi è alla ricerca di nuove soluzioni smart per l’illuminazione interna o esterna può avere pane per i suoi denti con i nuovi prodotti della linea Eufy. Questi ultimi possono anche essere sincronizzati per creare temi di illuminazione coordinati, perfetti per le occasioni speciali. I clienti Eufy Security possono inoltre integrare le nuove opzioni di illuminazione nel sistema di sicurezza domestica: le luci possono ad esempio essere programmate per attivarsi o cambiare colore quando la telecamera rileva un movimento.

Le novità da IFA 2024 comprendono:

Permanent Outdoor Lights E22 : si tratta del nuovo prodotto di punta del brand Eufy; offre un design a triplo LED con 16 milioni di colori e più di 50.000 ore di utilizzo garantite, è dotato di protezione da acqua, polvere e raggi UV. È disponibile nelle lunghezze da 50 piedi, 100 piedi e 150 piedi (circa 15, 30 e 45 metri).

Outdoor String Lights E10 : dotato della tecnologia WonderShine che fonde RGB, bianco freddo e caldo, e di 80 temi preimpostati per un’illiminazione il più possibile personalizzabile. Viene proposto in una stringa da 96 piedi (circa 30 metri).

Outdoor Spotlights E10 : offre vivaci colori RGB o una morbida luce LED bianca (fino a 500 lumen); realizzati in alluminio di qualità automobilistica, i faretti sono pensati per resistere a corrosione e ruggine e vengono proposti in confezioni da 2.

Outdoor Pathway Lights E10 : luci da percorso pensate per migliorare il paesaggio e illuminare confini e percorsi pedonali.

Indoor Floor Lamp E10: lampada da 1700 lumen di luminosità con transizioni di colore fluide; risulta compatibile con : lampada da 1700 lumen di luminosità con transizioni di colore fluide; risulta compatibile con Google Assistant Amazon Alexa per il controllo vocale.

Nebula Capsule Air e Cosmos 4K SE

La linea Nebula di Anker accoglie due nuovi proiettori, entrambi con piattaforma Google TV e integrazione con Netflix. Il modello Capsule Air offre una visione flessibile nei vari spazi abitativi ed è arricchito da una gamma di accessori opzionali come supporto Gimbal, treppiede power bank (per raddoppiare il tempo di riproduzione) e base Snap-On, utile per inclinare il proiettore o per aggiungere opzioni di proiezione creativa con montaggi su pareti o armadi.

Il Cosmos 4K SE è invece progettato per gli appassionati di home cinema: offre risoluzione 4K UHD, 1800 ANSI lumen con tecnologia HybridBeam che combina LED e laser e Dolby Vision. Il motore NebulaMaster garantisce immagini naturali con colori e dettagli realistici, per proporre un’esperienza cinematografica.

Entrambi i modelli Nebula sono già disponibili all’acquisto negli Stati Uniti, mentre in Europa si faranno vedere a partire dal 19 settembre 2024. I prezzi per il Vecchio Continente non sono ancora stati diffusi, ma su suolo americano le cifre arrivano a 399,99 dollari (Capsule Air) e 1299,99 dollari (Cosmos 4K SE).

Anker SOLIX X1 in arrivo in Europa

Chiudiamo le novità Anker parlando della linea Anker SOLIX, visto che l’azienda annuncia la sua intenzione di portare il sistema di accumulo di energia X1 in Europa.

Questa soluzione combina un design elegante a ottime prestazioni per supportare il crescente movimento dei consumatori verso l’indipendenza energetica. Con la sua capacità di immagazzinare fino a 180 kWh di energia e fornire fino a 72 kW di potenza, X1 di Anker SOLIX garantisce energia costante anche durante i blackout.