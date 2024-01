Le Anker Liberty 4 sono le attuali cuffie true-wireless di punta dell’azienda e dirette succeditrici delle ormai vetuste Liberty 3 Pro , dalle quali ereditano diverse cose buone ma non l’aspetto estetico, che è invece a bastoncino come quello delle Liberty Air di qualche anno fa. A ogni modo, loro prendono il meglio maturato dall’azienda nel corso di questi anni, lo migliorano e lo espandono con l’introduzione di nuove funzioni, il tutto senza rinunciare a una qualità a livello di materiali e costruzione ottima e soprattutto a un prezzo super competitivo. Le abbiamo provare per un po’ di tempo e oggi vediamo quello che c’è da dire sul loro conto.

Design ed ergonomia

Ciò è evidente fin da subito perché è sufficiente guardarle. Le cuffiette presentano la stessa qualità costruttiva del modello precedente con appena qualche accorgimento qua e là, comunque utile al fine di dare loro un aspetto più concreto e chic. Ciò significa che sono piccole, ben costruite, belle e rifinite nei minimi dettagli, proprio come dovrebbero essere delle cuffie premium. Poi sono certificate contro polvere, schizzi d’acqua e sudore per poter essere utilizzate anche durante l’attività sportiva e soprattutto sono fantastiche da indossare perché sono stabili nei condotti uditivi, anche in caso di movimenti estremi e di corse, sono comode e leggere e non danno il minimo fastidio. Sono le classiche cuffie di fascia alta che dimentichi di avere nelle orecchie subito dopo averle indossate grazie al loro comfort.

Custodia di ricarica

La custodia di ricarica, più di tutto il resto, è la stessa. Conserva forma, caratteristiche e qualità. È un sassolino raffinato, dalla plastica leggermente ruvida, robusto e bello da vedere, con un LED per segnalare i cambiamenti di stato lato autonomia, una porta USB-C e la ricarica wireless; al suo interno, inoltre, nasconde una chicca molto apprezzabile: dei LED che illuminano le cuffie in modo tale da agevolarne l’estrazione e l’inserimento, soprattutto al buio. E ovviamente funziona bene e non mostra segni di usura e cedimento, anche per quanto riguarda il coperchio a scorrimento.

Funzioni, software e applicazione

Anche sotto l’aspetto funzionamento, le Anker Liberty 4 sono, in linea di massima, uguali alle Anker Liberty 3 Pro in quanto ad affidabilità e stabilità. In linea di massima perché includono tutte le funzioni del modello precedente e funzionano benissimo come il modello precedente, però aggiungono qualche novità assai gradita che fanno sì che siano di un livello superiore sotto alcuni aspetti. Partiamo innanzitutto da una considerazione generale sull’applicazione, che in questo caso è un’aggiunta di enorme valore: è fatta davvero bene perché funziona sempre senza intoppi, è bella graficamente, è ricca di funzioni e impostazioni e poi è costantemente migliorata tramite aggiornamenti; è proprio l’applicazione che ogni paio di cuffie dovrebbe avere, senza girarci troppo intorno.

Detto questo, le cuffie possono contare su una ampia e profonda personalizzazione attraverso l’applicazione e questo fa sì che sia facile adattarle alle proprie esigenze con estrema precisione. Dall’applicazione, infatti, si può personalizzare e modificare in modo adattivo l’eliminazione attiva dei rumori di fondo, modificare i comandi tramite pressione a 1, 2 e 3 tocchi, equalizzare l’audio tramite preset, modifiche adattive, audio spaziale con tracciamento dei movimenti della test e opzioni manuali, attivare il codec LDAC per l’audio in alta qualità, attivare una modalità specifica per ridurre il rumore del vento, attivare il rilevamento delle cuffie nelle orecchie, testare e adattare l’isolamento dei gommini, attivare la connessione simultanea a due dispositivi, attivare gli avvisi sonori, aggiornare il firmware e agire su qualche altra opzione di minore importanza; però soprattutto si può, ed è una grossa novità rispetto al modello precedente, grazie all’inserimento di nuovi sensori, monitorare il battito cardiaco, tenere traccia della fatica durante gli allenamenti, monitorare lo stress e soprattutto, poiché è una cosa davvero utile, tenere traccia della postura del collo e della testa. E tutto questo con un’ottima precisione dei dati, con grafici, storici e diverse opzioni per rendere le informazioni più personali.

Audio, chiamate e ANC

Si sa però che l’aspetto fondamentale, quello da prendere realmente in considerazione per delle cuffie, è l’audio. E qui le Anker Liberty 4 sono incredibili, proprio come il modello di punta precedente. Questo perché supportano la riproduzione audio in alta definizione LDAC, oltre ai due standard SBC e AAC 3.0, il tracciamento dei movimenti della testa per l’audio spaziale e il Bluetooth 5.3; e poi grazie ai Dual Dynamic Driver da 9,2 mm + 6 mm, a ben 6 microfoni, a un equalizzatore avanzato, all’audio spaziale e a un ANC adattivo ben studiato garantiscono un audio in riproduzione e in chiamata di altissima qualità. Sono delle cuffie che si fanno indossare con estremo piacere perché riproducono un audio appagante e profondo, capace di far sentire l’ascoltatore al centro del suono.

Al di là dell’equalizzatore avanzato che permette di aggiustare e modificare il suono, le Anker Liberty 4 garantiscono un audio di altissima qualità e senza intoppi, sempre: è avvolgente, corposo, nitido, senza distorsioni, fluido e preciso, con qualsiasi tipo di traccia audio. Poi con i preset curati da Anker, capaci di aggiustare il suono in modo preciso, e tutte le varie impostazioni adattive è davvero difficile non essere soddisfatti del loro audio, anche avendo delle esigenze assai particolari. E lo stesso discorso vale per le chiamate, che sono ottime anche in condizioni di vento e rumori ambientali forti, e per la riduzione dei rumori ambientali, grazie a una cancellazione attiva dei rumori di fondo molto efficace e precisa e soprattutto personalizzabile dall’applicazione. Le chiamate e la cancellazione attiva dei rumori ambientali sono più o meno sullo stesso livello del modello precedente, mentre il suono, sarà per via delle nuove impostazioni, delle novità hardware o di altri miglioramenti, è, a nostro avviso, ancora migliore per fedeltà e spazialità.

Autonomia e ricarica

E qui non possiamo aprire facendo un bel plauso a Anker, che ancora una volta mette in campo tutto quello che il mercato offre: c’è la ricarica wireless e quindi sono ricaricabili non soltanto tramite la porta USB-C ma anche tramite i caricabatterie a induzione. Detto questo, c’è anche la ricarica rapida per avere 3 ore di autonomia con appena 15 minuti di ricarica. L’autonomia non è fra le più elevate del mercato ma è comunque molto buona e garantisce continuità d’ascolto in ogni condizione: a ogni modo, quella riscontrata durante il nostro utilizzo corrisponde a quella dichiarata da Anker e quindi sulle 5 ore circa con audio spaziale attivo e tutto attivo, 7 ore circa con solo l’ANC attivo e 9-10 ore con queste funzioni spente; l’autonomia in chiamata è abbastanza variabile ma si fanno senza problemi 5-6 ore continue. La custodia, invece, è capace di offrire fino a ben 28 ore di autonomia aggiuntiva, quindi diverse ricariche complete delle cuffie dallo 0 al 100%, e si ricarica completamente in circa 2 ore, mentre le cuffie impiegano 1 oretta scarsa (dipende dalla carica residua da cui si parte).

Per concludere

Eccoci alla fine, al momento di tirare le somme. In questo caso più che mai è facile farlo perché le Anker Liberty 4 sono delle cuffie ottime e complete sotto ogni punto di vista, affidabili e che funzionano bene in ogni condizione. Non ci sono motivi quindi per criticarle e non consigliarle, soprattutto a chi cerca una qualità audio elevata e una dotazione software e hardware completa e di alto livello. In più la confezione di vendita è, come al solito, ricca di accessori, ben fatta e l’ideale per delle ottime cuffie come sono queste, senza contare che il loro prezzo, già solo quello di listino, è decisamente più basso di quello delle altre cuffie premium e dirette concorrenti. Le Anker Liberty 4 sono disponibili all’acquisto in bianco, azzurro e in nero online e soprattutto su Amazon al prezzo di 149,99 euro, quasi sempre scontato a circa 110 euro.

Acquista Anker Liberty 4 su Amazon