Un tempo Valve ambiva a centrare un prestigioso obiettivo, ossia che ogni produttore di PC potesse avere la propria “Steam Machine“, una console per videogiochi per PC basata sul sistema operativo SteamOS.

A distanza di tanti anni le cose sono un po’ cambiate e Valve ha lanciato la console Steam Deck ma, a quanto pare, quel sogno iniziale rimane ancora tra i grandi progetti dell’azienda.

Un’importante novità per SteamOS

Valve ha già confermato di voler consentire anche ad altre aziende di utilizzare SteamOS (magari in dual-boot) e ciò significa supportare pure la console gaming rivale ASUS ROG Ally e alcuni giorni fa nelle note di rilascio di una recente versione di questo sistema operativo è stata notata una frase che ha stuzzicato la curiosità di tanti appassionati di videogame e addetti ai lavori (“Added support for extra ROG Ally keys”).

Ebbene, rispondendo ad una domanda diretta il team di Valve ha confermato di avere in programma di supportare ASUS ROG Ally e altre console portatili della concorrenza.

A dire di Lawrence Yang, designer di Valve, gli sviluppatori stanno continuando a lavorare per aggiungere il supporto per altri dispositivi portatili su SteamOS.

C’è da precisare che ciò non equivale a dire che ASUS accetterà automaticamente l’installer di Valve o venderà la sua console con SteamOS a bordo (pare che il produttore abbia una partnership con Microsoft in virtù della quale può contare sul supporto di quest’ultima per la convalida di Windows su varie configurazioni) né che Valve miri a raggiungere in tempi brevi un accordo con l’azienda della concorrenza per implementare il suo OS.

Del resto, al momento i lavori sono in corso ma, nonostante i progressi costanti, la piattaforma non è ancora pronta per essere lanciata.

In sostanza, allo stato attuale Microsoft non sembra correre rischi ma in ottica futura probabilmente dovrebbe iniziare ad occuparsi di più del settore gaming, in quanto nel giro di pochi anni la situazione potrebbe cambiare. E allora sì che potrebbe essere tardi per provare a reagire.