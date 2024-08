Sony fa un ulteriore passo avanti verso i gamer su PC consentendo loro di personalizzare il proprio controller DualSense Edge nello stesso modo in cui farebbero su PlayStation 5 grazie al lancio dell’app PlayStation Accessories (Accessori PlayStation).

La nuova app consente di personalizzare le assegnazioni dei pulsanti, modificare la sensibilità degli stick, regolare le zone morte dei grilletti, aggiornare il firmware e molto altro direttamente dal PC.

PlayStation Accessories è il nuovo nome di “Aggiornamento firmware per controller wireless DualSense” e migliora l’esperienza con i controller wireless DualSense e DualSense Edge sui PC che eseguono Windows 10 (64 bit) o Windows 11.

Starting today PC gamers can unleash the full customizable power of the DualSense Edge controller directly on their computer.

With the PlayStation Accessories app, customize the controller’s settings and update its firmware directly from your Windows PC: https://t.co/QoPFGu8qC7 pic.twitter.com/FQHNkkfbSf

— PlayStation (@PlayStation) August 27, 2024