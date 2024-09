In occasione dei dieci anni di Kindle Unlimited, Amazon festeggia offrendo ai suoi clienti una promozione niente male: 3 mesi di Kindle Unlimited al costo di uno, oppure 12 mesi al costo di 10. Come spesso accade per questo tipo di offerte di Amazon, ci sono delle condizioni da soddisfare, che vi riportiamo qui sotto insieme a tre classifiche sui libri e autori più letti in Italia con Kindle Unlimited.

Come approfittare dell’offerta di Amazon per i dieci anni di Kindle Unlimited

La promozione di Amazon per Kindle Unlimited è già disponibile da oggi, 3 settembre, e rimarrà in vigore fino al 15 settembre 2024. Per chi non lo sapesse, si tratta di un servizio in abbonamento che offre letture illimitate di milioni di eBook e accesso a un’ampia selezione di riviste incluse, contenuti fruibili da qualsiasi dispositivo, sia Kindle che non (sono accessibili anche dall’app Kindle per smartphone e tablet, sia Android che iOS/iPadOS).

Come dicevamo, è una promozione che offre 3 mesi di Kindle Unlimited al costo di un mese (9,99 euro invece di 29,97 euro), offerta tuttavia riservata ai soli clienti che non sono mai stati iscritti al servizio. Altrimenti, per i già iscritti, c’è la possibilità di ottenere 12 mesi al costo di 10 (99,90 euro invece di 119,88 euro). Ricordiamo che al termine del periodo promozionale l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo di 9,99 euro al mese, salvo disdetta. Per maggiori informazioni e per approfittare dell’offerta vi rimandiamo al link che segue:

Alcuni dati dai dieci anni di Kindle Unlimited

Per l’occasione, Amazon ha sottolineato inoltre che il “romance” è stato il genere più amato su Kindle Unlimited in Italia, che in questi dieci anni gli iscritti hanno letto oltre 3 miliardi di libri in tutto il mondo e che Amazon Kindle Direct Publishing, la soluzione che permette di pubblicare i propri libri in formato cartaceo e digitale, è sempre più popolare. Per qualcosa di più concreto sui libri e autori più popolari in Italia, l’azienda ha condiviso anche le seguenti classifiche.

La top 10 dei libri più letti in Italia negli ultimi dieci anni su Kindle Unlimited:

I libri della saga di Harry Potter di J.K. Rowling La terra delle piccole gioie di Vittorio Orlando e Giuseppe De Summa Ti prego lasciati odiare di Anna Premoli Tutto Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle La ragazza della neve di Pam Jenoff Non mi piaci ma ti amo di Cecile Bertod Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry Tutta colpa di New York di Cassandra Rocca Storia proibita di una geisha di Mineko Iwasaki con Rande Brown Matrimonio di convenienza di Felicia Kingsley

I 10 autori più letti su Kindle Unlimited in Italia negli ultimi dieci anni:

J.K. Rowling Disney Nicole Fox J.S. Scott Amabile Giusti Lucinda Riley Layla Hagen Susan Stoker Anna Premoli Gwendolen Hope

I 10 libri più popolari in Italia su Kindle Unlimited negli ultimi dieci anni:

2014 – Tutta colpa di New York di Cassandra Rocca

di Cassandra Rocca 2015 – Harry Potter e la Pietra Filosofale di J.K. Rowling

di J.K. Rowling 2016 – Ti prego lasciati odiare di Anna Premoli

di Anna Premoli 2017 – Harry Potter e i Doni della Morte di J.K. Rowling

di J.K. Rowling 2018 – La terra delle piccole gioie di Vittorio Orlando e Giuseppe De Summa

di Vittorio Orlando e Giuseppe De Summa 2019 – Evoluzione dei modelli di business delle società di calcio professionistiche di Vittorio Orlando

di Vittorio Orlando 2020 – La ragazza della neve di Pam Jenoff

di Pam Jenoff 2021 – The One di Carmen Bruni

di Carmen Bruni 2022 – After HIM di Naike Ror

di Naike Ror 2023 – Dream Kiss di Bianca Marconero

di Bianca Marconero 2024 – Nemesi: Montfort College di Anna Nicoletto (ad oggi)

Link per approfittare della promozione di Kindle Unlimited (disponibile fino al 15 settembre 2024)

