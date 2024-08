Xbox ha annunciato quattro nuovi dispositivi di accessibilità che andranno ad aggiungersi alla già esistente linea di prodotti a supporto dei videogiocatori disabili. Sono stati sviluppati in collaborazione con la comunità Gaming & Disability e le organizzazioni no-profit. Scopriamo insieme le novità.

Quattro novità Xbox per l’accessibilità

Durante la Gamescom 2024 Xbox ha svelato quattro novità pensate per l’accessibilità: si tratta del Joystick adattivo Xbox, dei file stampabili in 3D per i coprilevette adattivi con Xbox Design Lab e di due controller, ossia Proteus Controller di ByoWave e Lite SE 2.4G Wireless Controller di 8BitDo.

Il Joystick adattivo per Xbox è un joystick entry-level cablato: è stato progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori con mobilità ridotta e si può affiancare come supporto ai Controller per Xbox. Si può collegare direttamente alla console o al PC e associarlo a un controller per avere tutte le funzionalità. Risulta compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S, Windows 10, Windows 11, Android e iOS. Il lancio avverrà all’inizio del 2025 in esclusiva sul Microsoft Store al prezzo consigliato di 29,99 dollari.

Xbox offre ora file stampabili in 3D per i coprilevette adattivi grazie a Xbox Design Lab: consente ai giocatori di configurare sei diversi design per i coprilevette del Joystick adattivo, del controller wireless e dell’Elite Wireless Controller Series 2. Il servizio permette di selezionare una forma di coprilevetta e regolare le dimensioni in base alle preferenze. Offre un’opzione aggiuntiva oltre alle levette standard fornite con i controller stessi ed è già disponibile sul sito ufficiale.

In collaborazione con i suoi partner, rispettivamente ByoWave e 8BitDo, Xbox lancia anche Proteus Controller e Lite SE 2.4G Wireless Controller. Il primo costituisce un kit adattivo modulare che offre ai giocatori disabili gli strumenti per “costruire” il proprio modo di giocare. Il kit è dotato di parti innovative “Snap and Play” che si collegano in modo semplice e rapido tra loro ed è già disponibile all’acquisto in alcuni mercati selezionati al prezzo consigliato di 299 dollari.

Le novità annunciate da Xbox si chiudono con Lite SE 2.4G Wireless Controller, realizzato con 8BitDo. Parliamo di un controller compatto e leggero progettato per i giocatori con mobilità limitata, dotato di pulsanti a bassa resistenza e di joystick con effetto Hall con maggiore sensibilità. Tutti i pulsanti sono facilmente accessibili nella parte superiore, e il controller viene fornito con Super Buttons programmabili e di grandi dimensioni, compatibili anche con Xbox Adaptive Controller. Risulta acquistabile in alcuni mercati selezionati al prezzo consigliato di 59,99 dollari.

Offerta MSI Modern 14 Notebook 14'' Full-HD 60Hz, Intel I3-1215U, Intel UHD, 8GB RAM DDR4, 512GB SSD M.2 PCIe 3, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA] 399€ invece di 449€ -11% Amazon 🛒

Xbox ha anche parlato di una nuova funzione di accessibilità: questa ha lo scopo di rendere l’utilizzo di un controller ancora più semplice ed è studiata per i giocatori che hanno difficoltà a tenere premuti i pulsanti per periodi prolungati. Analogamente ai tasti permanenti su un PC, consente a qualsiasi pulsante su Xbox Adaptive Controller, Xbox Adaptive Joystick o controller Xbox Elite Series 2 di rimanere premuto fino a quando non viene premuto nuovamente.