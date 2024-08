Durante l’Xbox Games Showcase il presidente di Xbox Sarah Bond aveva rivelato tre nuove versioni delle console Xbox: un modello Xbox Series X color bianco senza unità ottica e una versione “Galaxy Black” con SSD da 2 TB, oltre a una Xbox Series S da 1 TB.

Ora Microsoft ha approfittato della GamesCom per condividere che le tre nuove versioni delle console Xbox Series X|S annunciate all’Xbox Games Showcase 2024 usciranno il 15 ottobre nei mercati internazionali, Italia inclusa.

Via alle vendite delle nuove versioni di Xbox Series X|S: cosa sapere

A partire da oggi è possibile preordinare Xbox Series S – 1 TB Robot White, Xbox Series X – 1 TB Digital Edition Robot White e Xbox Series X – 2 TB Galaxy Black Special Edition su Microsoft Store e sul sito Xbox.com.

Il prezzi sono i seguenti:

Xbox Series S – 1 TB Robot White: 349,99 euro

Xbox Series X – 1 TB Edizione digitale Robot White: 499,99 euro

Xbox Series X – 2 TB Edizione speciale Galaxy Black: 649,99 euro

Xbox Series X – 2 TB Edizione speciale Galaxy Black include un controller wireless Xbox abbinato con un D-pad Galaxy Black e una custodia posteriore Velocity Green.

Con l’occasione Microsoft fa sapere che a partire da settembre lancerà Age of Mythology: Retold, seguito da una serie di giochi a ottobre, tra cui Call of Duty: Black Ops 6 e l’ espansione Diablo IV: Vessel of Hatred e più avanti quest’anno i giocatori potranno provare altri giochi, tra cui Indiana Jones and the Great Circle, Microsoft Flight Simulator 2024 e STALKER 2: Heart of Chornobyl.