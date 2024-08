Nella giornata di oggi, 21 agosto 2024, JBL ha presentato non una, non due, ma ben sei nuovi modelli di cuffie, cinque delle quali pensate per chi gioca, annunciate proprio in occasione del Gamescom 2024, l’evento europeo più importante dedicato ai videogiochi.

Si chiamano JBL Quantum 360 Wireless, JBL Quantum 100N, JBL Quantum 100M2, JBL Quantum 50N e JBL Quantum 50C, mentre le JBL Tour PRO 3 sono un paio di cuffie true wireless, piccole e di fascia elevata, il modello più tecnologicamente avanzato dell’azienda statunitense. Ma procediamo con ordine.

Caratteristiche tecniche, funzioni e design

JBL Tour PRO 3 nei dettagli

Partiamo dalle JBL Tour PRO 3, il modello di punta fra le cuffie true wireless dell’azienda. La prima cosa che si fa notare è la custodia di ricarica Smart Charging Case di seconda generazione, dotata di uno schermo più grande del 30% rispetto alla precedente generazione e utile per varie cose, anche per controllare la riproduzione musicale, le chiamate e per visualizzare varie informazioni direttamente dal display.

Permette inoltre di trasmettere l’audio alle cuffie da una sorgente analogica o USB con la funzione Everywhere Entertainment, promette latenze inferiori e connessioni più stabili rispetto al Bluetooth e, per la prima volta, vanta la funzione Auracast completa, per condividere i contenuti audio con qualsiasi dispositivo che usa questa stessa tecnologia di trasmissione in broadcasting, cioè a più dispositivi contemporaneamente via Bluetooth.

Custodia di ricarica a parte, le cuffie JBL Tour PRO 3 sono dotate di un sistema ibrido a doppio driver in ciascun auricolare: uno è ad armatura bilanciata e gestisce gli alti, mentre l’altro driver dinamico da 11 mm riproduce medi e bassi. Ciascun driver ha un DAC dedicato che riproduce parte della gamma di frequenze disponibili (da 20 Hz a 40 kHz) per la massima resa sonora possibile. Da segnalare in proposito anche il codec audio wireless certificato Hi-Res LDAC (disponibile con tutti i telefoni Android con Android 8.0 o superiore, ma non per iOS) e la tecnologia JBL Spatial 360 e Head Tracking per un’esperienza di ascolto più immersiva durante la visione di film o nelle sessioni di gioco.

Per la riduzione del rumore le JBL Tour PRO 3 interviene la tecnologia True Adaptive Noise Cancellation 2.0, sistema capace di misurare oltre 50.000 volte al secondo i rumori ambientali per adattarsi praticamente in tempo reale. Oltre ai sei microfoni, contribuiscono a rendere più chiara la voce in chiamata anche l’algoritmo JBL Crystal AI e l’equalizzatore intelligente Voice Call. E a proposito di equalizzazione, per quanto riguarda l’ascolto JBL ha introdotto un test uditivo Personi-fi 3.0 con regolazioni separate per ciascun orecchio per ottenere profili acustici personalizzati usando 12 bande per la compensazione e 14 toni modulati di tipo “warble”. Essendo delle cuffie in-ear, bene che in confezione ci siano cinque diverse misure di inserti in silicone per adattarsi al meglio alle diverse forme delle orecchie.

Le nuove cuffie da gaming JBL Quantum

Si tratta di una serie composta da cinque modelli, solo uno dei quali è wireless. Nulla di strano considerando che sono delle cuffie per giocare, tutte e quattro in vendita a meno di 50 euro a parte il modello senza fili JBL Quantum 360 Wireless.

È il prodotto più interessante di questa nuova famiglia presentata al Gamescom 2024, dotato di altoparlanti da 40 mm firmati JBL QuantumSound Signature, con tecnologia Quantum SURROUND, microfono rimovibile, connettività Bluetooth 5.2 e wireless a 2,4 GHz e una batteria da 22 ore di riproduzione continua. Sono compatibili con PC, PlayStation e console Nintendo.

Le specifiche di queste ultime e delle altre cuffie le trovate in questa tabella di confronto fra i cinque nuovi modelli annunciati oggi (JBL Quantum 360 Wireless, JBL Quantum 100N, JBL Quantum 100M2, JBL Quantum 50N e JBL Quantum 50C) mentre nella galleria a seguire alcune immagini delle Quantum 360 Wireless, delle Quantum 100N e 100M2 (riconoscibili dalla presenza dei cavi).

Prezzi e disponibilità

Le cuffie true wireless JBL Tour PRO 3 saranno disponibili sul mercato italiano dal mese prossimo al prezzo di 299,99 euro nei colori Black e Latte. L’azienda non ha invece comunicato informazioni sulla disponibilità italiana delle cuffie da gaming JBL Quantum, di cui conosciamo al momento solo i prezzi di listino:

JBL Quantum 360 Wireless costano 119,99 euro ;

costano ; JBL Quantum 50C costano 49,99 euro ;

costano ; JBL Quantum 100M2 costano 39,99 euro ;

costano ; JBL Quantum 100N costano 39,99 euro ;

costano ; JBL Quantum 50N costano 29,99 euro.

Maggiori informazioni dovrebbero arrivare a breve, cuffie che ci aspettiamo di trovare presto in vendita su Amazon e presso altri rivenditori terzi.