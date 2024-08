Come anticipato, quest’oggi OnePlus ha presentato ufficialmente le sue nuove cuffie true wireless: si tratta delle OnePlus Buds Pro 3, cuffie pensate per offrire la migliore esperienza audio della gamma del produttore. Scopriamole insieme alle offerte di lancio, alle quali vale davvero la pena dare un’occhiata.

OnePlus Buds Pro 3 ufficiali con Dynaudio e doppi DAC

Le OnePlus Buds Pro 3 alzano l’asticella rispetto al modello precedente (OnePlus Buds Pro 2), con una cancellazione del rumore potenziata, un Audio Spaziale avanzato e una migliore qualità del suono, anche grazie alla collaborazione con gli esperti audio di Dynaudio.

Sono progettate per offrire bassi più profondi e per rendere al meglio in qualsiasi situazione grazie all’utilizzo di doppi driver e all’integrazione di due convertitori digitale-analogico (DAC) per ciascuna cuffia. A bordo trovano spazio un woofer da 11 mm, migliorato con due magneti e un diaframma in composito ceramico-metallico per una potenza superiore, e un tweeter da 6 mm con diaframma avanzato e una bobina vocale piatta da 35 mm, per una riproduzione di dettagli più fini ad alta frequenza.

I doppi DAC possono lavorare in sinergia con i doppi driver per garantire bassi più profondi, alti più cristallini e un’ampia e definita scena sonora, e l’esperienza degli esperti Dynaudio assicura una qualità del suono che OnePlus definisce “incomparabile”. Ciascuna cuffia è dotata di due DAC, uno per il woofer e uno per il tweeter, e questo consente ai DAC stessi di specializzarsi su particolari gamme di frequenza, evitando le interferenze e garantendo prestazioni migliori e prive di crosstalk su tutto lo spettro sonoro.

La tecnologia di cancellazione del rumore è la più avanzata mai integrata da OnePlus: arriva fino a 50 dB e offre una funzione ANC adattiva con la quale le cuffie possono regolare automaticamente il livello in base all’ambiente circostante, in modo da risultare anche più efficienti dal punto di vista energetico. A tal proposito, le Buds Pro 3 possono raggiungere le 43 ore di riproduzione sfruttando le ricariche della custodia (altrimenti fino a 10 ore), e bastano dieci minuti di ricarica rapida per avere più di 5 ore di ascolto. La stessa custodia è stata completamente ridisegnata e offre una finitura bicolore nella due versioni Midnight Opus e Lunar Radiance, con un rivestimento in finta pelle.

Specifiche tecniche di OnePlus Buds Pro 3 driver da 11 mm + 6 mm

latenza: 94 ms

3 microfoni + VPU

Bluetooth 5.4 con codec LHDC 5.0/AAC/SBC

cancellazione del rumore fino a 50 dB

certificazione IP55

batterie da 58 mAh (cuffie) e da 566 mAh (custodia)

dimensioni e peso: cuffie: 33,60 x 21,15 x 25 mm, 5,28 g ciascuna custodia: 64,70 x 52,45 x 25,75 mm, 50,57 g (cuffie escluse)



Previous Next Fullscreen

Le nuove cuffie mantengono i controlli visti sulle OnePlus Buds 3, che consentono di regolare il volume attraverso lo scorrimento e di gestire la musica, la cancellazione del rumore e la modalità trasparenza con un tocco oppure tenendo premuto. Non manca il supporto a Google Spatial Audio, che garantisce un’esperienza più immersiva, così come quello a Google Fast Pair, per connetterle rapidamente attraverso la tecnologia Bluetooth 5.4.

Prezzo, uscita e offerte di lancio di OnePlus Buds Pro 3

Le OnePlus Buds Pro 3 sono disponibili all’acquisto da oggi, 20 agosto 2024, al prezzo consigliato di 199 euro. Fino al 20 settembre 2024 è possibile sfruttare le offerte di lancio, che prevedono non solo uno sconto sul prezzo di listino, ma anche un generoso omaggio: sul sito ufficiale sono disponibili a 179 euro con la possibilità di avere in regalo un paio di OnePlus Buds Pro 2 (valore di 179 euro) o di OnePlus Nord Buds 2 (valore di 69 euro). Insomma, una sorta di 2×1 con altre cuffie, fino a esaurimento scorte.

Se acquistati in bundle con le nuove cuffie, sono previsti sconti sull’acquisto di altri prodotti OnePlus come OnePlus Pad 2 (10% di sconto), OnePlus Watch 2R (20% di sconto), OnePlus Watch 2 (20% di sconto) e OnePlus Nord Buds 3 Pro (20% di sconto).