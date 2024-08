Brutte notizie per i fan di Star Wars che hanno apprezzato The Acolyte – La seguace: la serie disponibile in esclusiva su Disney+ non avrà infatti una seconda stagione, lasciando gli spettatori in sospeso dopo il finale della prima.

Niente seconda stagione per The Acolyte: la serie Disney+ è stata cancellata

La storia di The Acolyte – La seguace non continuerà: la serie Disney+ è stata infatti cancellata dopo una sola stagione composta da otto episodi. Lanciata sulla piattaforma streaming lo scorso giugno, la serie TV live action è ambientata nell’era dell’Alta Repubblica, circa un secolo prima di Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma, in un periodo in cui i Jedi e la Repubblica erano al loro apice e il lato oscuro esisteva solo nelle ombre della galassia. Un’indagine su una serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg).

Il finale della prima (e a questo punto unica) stagione aveva lasciato spazio per nuovi episodi e per una seconda stagione, ma in base a quanto riportato in esclusiva da Deadline, la serie è stata cancellata da Disney. Fin dall’inizio The Acolyte ha dovuto affrontare un po’ di malcontento da parte dei fan, e i giudizi del pubblico sono stati altalenanti (pur con un discreto punteggio a livello di critica), ma in base a quanto riferito la decisione di non proseguire con una nuova stagione deriverebbe da un numero di spettatori tutt’altro che soddisfacente.

La serie è partita forte con i primi due episodi, facendo registrare ottimi numeri, ma ha subito un brusco calo a partire dalle settimane successive, che l’hanno vista crollare e uscire dalla top 10 per praticamente tutto il resto della stagione; anche i numeri per il finale di stagione sono stati deludenti, e a quanto pare i peggiori per una serie Star Wars. Unendo dati non entusiasmanti agli elevati costi per la produzione, ecco che la decisione in casa Disney diventa facilmente spiegabile, anche a sole poche settimane dalla conclusione.

Avete visto The Acolyte – La seguace su Disney+? Ritenete che avrebbe meritato una seconda stagione o siete d’accordo con la cancellazione? Fateci sapere la vostra.