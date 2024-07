Nella giornata di oggi, 16 luglio 2024, OnePlus ha presentato a Milano quattro nuovi prodotti per il mercato italiano ed europeo: lo smartphone OnePlus Nord 4, il tablet OnePlus Pad 2, lo smartwatch OnePlus Watch 2R e le cuffie OnePlus Nord Buds 3 Pro.

Qui ci soffermiamo su queste ultime, degli auricolari di fascia media che, almeno sulla carta, hanno un elevato rapporto fra qualità e prezzo. Scopriamone le principali peculiarità.

Caratteristiche, funzioni e immagini di OnePlus Nord Buds 3 Pro

Sono delle cuffie true wireless di tipo in-ear, dotate di driver in TPU rivestiti in titanio con diaframma da 12,4 mm, auricolari dal design standard, con corpo tondo e asticella annessa. OnePlus dichiara 4,4 grammi di peso per ciascun auricolare, racchiuso in una custodia di ricarica a forma di ciottolo dalle dimensioni contenute e in tinta con le cuffie, disponibili in due colori: Starry Black (nero) e Soft Jade (verde acqua).

Le OnePlus Nord Buds 3 Pro sono dotate di Hybrid ANC, cioè di una tecnologia di cancellazione del rumore che, spiega il produttore, genera precisi segnali anti-suono riducendo fino a 49 dB il rumore. Funziona per un’ampia gamma di frequenza, fino ai 4.000 Hz, dai toni bassi agli acuti, e si adatta in base all’ambiente in modo intelligente (OnePlus chiama questo sistema Smart Noise Cancellation). Da segnalare in proposito anche la Modalità Trasparenza, che garantisce consapevolezza dell’ambiente e delle persone intorno, quando necessario, e la tecnologia OnePlus Crystal Clear Call, ovverosia un sistema che, grazie ad algoritmi e a tre microfoni (uno digitale e due analogici) dovrebbe rendere più chiara la voce durante le chiamate. Presente anche la certificazione TÜV Rheinland per le prestazioni di cancellazione del rumore di queste cuffie, oltre alla IP55 contro acqua e polvere, rimanendo in tema di certificazioni.

Per quanto riguarda invece la qualità audio, le OnePlus Nord Buds 3 Pro sono dotate di un sistema di ottimizzazione delle basse frequenze (BassWave 2.0) e del Master EQ, che permette di cambiare profilo sonoro in maniera semplice fra tre modelli diversi: Balanced, Serenade e Bass. Queste nuove cuffie di OnePlus sono inoltre dotate di Bluetooth 5.4 con Dual Connection che semplifica il passaggio fra più dispositivi connessi. Presente anche Google Fast Pair, utile per chi usa i dispositivi Android.

Questione autonomia, le OnePlus Nord Buds 3 Pro promettono fino a 12 ore di ascolto con una singola carica (con ANC spento) e fino a 44 ore con l’ausilio della carica extra della custodia di ricarica, che diventano 20 in modalità AAC con ANC attivo. In 10 minuti di ricarica, OnePlus parla di ben 11 ore di riproduzione audio, azienda che tuttavia non ha al momento contestualizzato meglio tutti questi numeri indicati.

OnePlus Nord Buds 3 Pro: prezzo e disponibilità

Le OnePlus Nord Buds 3 Pro arrivano in Italia al prezzo di 79 euro. Acquistandole sul sito di OnePlus il giorno del lancio, cioè oggi, 16 luglio 2024, il produttore le sconta di 10 euro. Altrimenti, non appena disponibili, sarà possibile comprarle su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

