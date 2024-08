A distanza di pochi giorni dalle celebrazione dei 2.000 giochi presenti su GeForce NOW, NVIDIA sceglie la vetrina del Gamescom 2024 per annunciare due novità molto attese sulla nota piattaforma di cloud gaming, parliamo di Black Myth: Wukong e della demo PC di FINAL FANTASY XVI.

A partire da oggi quindi i membri GeForce NOW potranno godere in streaming dell’attesissimo RPG di Game Science, nonché di altre novità come l’accesso automatico a Xbox (in arrivo il 22 agosto su GFN Thursday) per immergersi nei loro giochi per PC preferiti.

NVIDIA GeForce NOW: nuovi giochi e tante collaborazioni

Gli ultimi aggiornamenti di GeForce NOW annunciati oggi alla Gamescom 2024, seguono una serie di recenti traguardi ottenuti dalla piattaforma cloud gaming NVIDIA, tra cui il supporto aggiunto per le mod, nuovi data center in Giappone e Polonia e solide collaborazioni con gli editori che hanno portato ulteriori titoli sulla piattaforma.

Se a questo aggiungiamo che ogni settimana vengono inseriti nuovi giochi da store digitali Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Battle.net, GOG.com e Xbox (inclusi oltre 140 titoli PC Game Pass), non sorprende che il catalogo GeForce NOW sia ormai così vasto.

Black Myth: Wukong e FINAL FANTASY XVI disponibili su GeForce NOW

Detto questo, la novità più allettante di oggi è sicuramente l’arrivo di Black Myth: Wukong e la possibilità di poterlo giocare subito senza dover attendere il download o preoccuparsi dei requisiti di sistema. Con l’abbonamento GeForce NOW Ultimate è possibile giocarlo a risoluzione 4K e 120 frame al secondo, anche su dispositivi poco potenti, in streaming da GeForce RTX 4080 SuperPOD nel cloud.

L’utente così potrà immergersi nelle vicende di Sun Wukong, il Re Scimmia, imparando a sfruttare le abilità e gli stili di combattimento unici, ammirando al contempo la bellezza dell’antica Cina, dalle montagne innevate alle intricate reti di grotte, in dettagli esaltati dalle tecnologie NVIDIA RTX, tra cui il ray tracing completo e DLSS 3.

Sappiamo che FINAL FANTASY XVI arriverà presto su GeForce NOW, ma intanto con questa demo possiamo assaporare da subito l’azione ad alto numero di ottani, il mondo mozzafiato e la narrazione epica del titolo. Anche in questo caso non dovremo preoccuparci di requisiti o altro, con GeForce NOW Ultimate avremo a disposizione il meglio della tecnologia NVIDIA per giocare ai massimi dettagli in 4K a 120 Hz sfruttando ovviamente tecnologie come NVIDIA DLSS e NVIDIA Reflex.

Altre novità di GeForce NOW e G-Sync Pulsar

Non solo nuovi titoli per GeForce NOW che, per rendere l’esperienza utente più comoda, permette ai membri anche di collegare i propri account di gioco direttamente al servizio cloud NVIDIA. In tale contesto, a partire dal 22 agosto, il supporto si estende anche agli account Xbox, insieme al supporto esistente per l’accesso automatico di Epic Games e Ubisoft. Ma come funziona?

Dopo aver collegato i profili Xbox una sola volta, i membri accederanno automaticamente sui loro dispositivi per tutte le future sessioni GeForce NOW, velocizzando l’accesso ai loro giochi per PC preferiti, da Fallout 76 a Starfield a Forza Horizon 5. Questa nuova funzionalità si unisce alla sincronizzazione della libreria di giochi Xbox su GeForce NOW, che consente di sincronizzare i titoli Xbox Game Pass e Microsoft Store supportati con la loro libreria di streaming cloud.

Le novità NVIDIA per i gamer non finiscono qui, infatti a Gamescom l’azienda californiana ha svelato anche i nuovi monitor da gaming con supporto NVIDIA G-Sync Pulsar e la collaborazione con MediaTek per una nuova generazione di display da gioco che supporti tutte le più recenti tecnologie per il gaming.

Secondo l’azienda, grazie a G-Sync Pulsar, il display è in grado di garantire una nitidezza quatto volte superiore delle immagini in rapido movimento, il tutto con risoluzione 1440P a 360 Hz e supporto HDR. Tra i primi monitor G-Sync Pulsar segnaliamo AOC AGON PRO AG276QSG2, Acer Predator XB273U F5 e ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNR, al momento senza ulteriori dettagli aggiunti su specifiche complete o prezzi.