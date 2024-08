Il servizio di gioco in streaming GeForce NOW di NVIDIA ha raggiunto il traguardo di oltre 2.000 giochi supportati nel cloud.

Grazie alla collaborazione con rinomati editori come Blizzard, Capcom, Epic Games e Square Enix, nonché con validi studi indipendenti, GeForce NOW consente a un numero sempre maggiore di giocatori di vivere esperienze di gioco in streaming sui loro dispositivi preferiti.

GeForce NOW annuncia le novità della settimana

L’attesissimo gioco di ruolo d’azione Black Myth: Wukong di Game Science sarà presto disponibile in streaming per gli abbonati al momento del lancio programmato per martedì 20 agosto.

I membri di GeForce NOW che giocano a Elder Scrolls Online possono ottenere l’emote gratuita Noble Snack che consente al proprio personaggio di assaporare una delizia regale nel cuore di Tamriel.

I membri che hanno aderito al programma Rewards di GeForce NOW possono leggere l’email su come riscattare il premio, mentre i membri Ultimate e Priority possono riscattare il premio oggi. I membri gratuiti possono richiedere il premio a partire da venerdì 9 agosto e sarà disponibile fino a domenica 8 settembre.

Inoltre da oggi i membri GeForce NOW possono giocare a una demo del prossimo action RPG di Square Enix Visions of Mana prima del lancio nel cloud previsto per giovedì 29 agosto.

Anche se gli oggetti bonus non possono essere ottenuti tramite la demo nel cloud, i membri possono ottenerli in seguito giocando al gioco completo quando verrà lanciato su GeForce NOW.

Questa settimana i membri possono inoltre giocare ai seguenti titoli che si aggiungono al catalogo GeForce NOW:

Warhammer 40,000: Speed ​​Freeks (Nuova uscita su Steam, già disponibile)

(Nuova uscita su Steam, già disponibile) Prince of Persia: The Lost Crown (Nuova uscita su Steam, da oggi)

(Nuova uscita su Steam, da oggi) Ratten Reich (Nuova versione su Steam, 9 agosto)

(Nuova versione su Steam, 9 agosto) Nine Sols ( Steam )

Infine, i giocatori che desiderano provare GeForce NOW possono bloccare un abbonamento Priority o Ultimate di uno o sei mesi a metà prezzo grazie ai saldi estivi a tempo limitato.