Un’edizione del Gamescom 2024 all’insegna delle novità quella di ASUS ROG che, insieme alle nuove schede madri per Ryzen 9000 X870E e al nuovo dissipatore ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme, ha svelato altri prodotti interessanti rivolti al mondo dei gamer e in generale agli amanti delle periferiche e dei PC DIY.

Per l’occasione l’azienda ci ha mostrato la nuova gamma di tastiere, mouse e cuffie ottimizzate per i giocatori più esigenti in fatto di prestazioni e design, senza dimenticare i più recenti monitor da gaming con tecnologia OLED e, per chiudere, i dispositivi di rete aggiornati per supportare lo standard WiFi 7. Ma andiamo con ordine.

Le periferiche ROG in mostra al Gamescom: tastiere da gaming

Partiamo subito con le periferiche da gioco e la ROG Falchion Ace HFX, una tastiera con layout compatto al 65% all’interno di una struttura del 60%, equipaggiata anche con tasti direzionali e di navigazione. A bordo troviamo switch magnetici ROG HFX, che offrono una sensazione di solidità e un punto di attuazione personalizzabile da 0,1 a 4,0 mm; con l’interruttore Rapid Trigger inoltre, gli utenti otterranno senza problemi i migliori tempi di digitazione e di ripetizione dei tasti possibili.

La tastiera ROG prevede poi la modalità Speed Tap che consente di dare priorità all’ultimo input e rilasciare automaticamente il precedente, oltre a un polling rate di 8.000 Hz, con un tempo di risposta di 0,125 ms, ovvero fino a otto volte più veloce rispetto ad altre tastiere da gaming. Nella dotazione della ROG Falchion Ace HFX c’è anche una doppia porta USB-C che consente di realizzare una configurazione più ordinata e di passare rapidamente da un PC all’altro, mentre la copertura inclusa mantiene la polvere lontana dalla tastiera quando non è in uso.

Rimanendo in tema tastiere, non passa inosservata la ROG Strix Scope II 96 RX Wireless, questa volta con un layout al 96% e tutti i tasti funzione e numerici in un formato poco più grande di una tastiera TKL (appena 1 cm). Questo modello è dotato di switch ottici ROG RX pre-lubrificati, tasti aggiuntivi con rivestimento UV in ABS, elementi a tema ROG per un aspetto unico e supporto al ROG Polling Rate Booster, che permette di raggiungere un polling rate di 8.000 Hz con un tempo di risposta di 0,125 ms.

ROG Strix Scope II 96 RX Wireless supporta la connessione tri-mode e permette di collegare fino a tre dispositivi, tramite Bluetooth, con connessione wireless a 2,4 GHz e tecnologia ROG SpeedNova o tramite USB cablato. Completano il tutto i tasti rapidi per Xbox Game Bar e registrazione, pulsante multifunzione e multi-rotella, abbinando anche un design ergonomico con tre posizioni di inclinazione e un poggia polsi magnetico.

Mouse ROG ad alte prestazioni e cuffie ROG Pelta

Passiamo ai mouse da gioco con il ROG Harpe Ace Mini, una nuova variante che eredita il design della versione standard Harpe Ace con un formato semi-simmetrico più compatto. La una finitura opaca e liscia dona un aspetto ancora più premium al mouse, offrendo anche un rivestimento anti-sudore. La periferica pesa solo 49 grammi, è realizzata con un innovativo materiale di nylon a base biologica e offre ottime prestazioni grazie al sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 DPI con tecnologia track-on-glass in grado di garantire un tracciamento preciso e costante su quasi tutte le superfici.

Le prestazioni sono garantite anche dai ROG Micro Switch che vantano un’azione istantanea e una durata di 100 milioni di clic. La tecnologia wireless ROG SpeedNova invece è ottimizzata per garantire massima velocità e affidabilità e, abbinata al ROG Polling Rate Booster (venduto separatamente), permette al mouse di raggiungere un polling rate di 8000 Hz in modalità wireless e cablata. Da segnalare in coda importanti aggiunte come il ROG Omni Receiver per la connettività simultanea con mouse e tastiera, i piedini del mouse in PTFE al 100%, i grip antiscivolo ROG e il controllo delle impostazioni accessibile direttamente tramite le combinazioni di tasti del mouse.

Sempre per i mouse da gaming, arriva anche una nuova versione Moonlight White del mouse da gaming ROG Strix Impact III Wireless, caratterizzato da una connessione wireless ultraveloce con RF a 2,4 GHz e associazione via Bluetooth fino a tre dispositivi, oltre che da un’autonomia impressionante, fino a 618 ore in Bluetooth e 450 ore con RF a 2,4 GHz. Chiudiamo con una periferica audio, il nuovo headset da gaming ROG Pelta, originale col suo design a padiglioni ovali e sicuramente versatile vista la connettività tri-mode. Le nuove cuffie ROG sono molto leggere, pesano 309 grammi e includono un archetto regolabile in tessuto elastico a tre livelli con materiale traspirante per ridurre la pressione.

La connessione al computer può avvenire tramite Bluetooth, RF a 2,4 GHz a bassa latenza con tecnologia wireless ROG SpeedNova e via cavo tramite USB-C. La compatibilità è estesa a PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4 e 5 e smartphone, mentre se parliamo di hardware a bordo sono presenti driver da 50 mm con diaframma placcato in titanio e un intervallo di frequenze da 20 Hz a 20 kHz. Non manca un microfono a banda super larga da 10 mm per comunicazioni vocali chiare e dettagliate, mentre riguardo all’autonomia l’azienda dichiara fino a 60 ore in modalità 2,4 GHz e una ricarica rapida di 15 minuti, che offre fino a 3 ore di utilizzo.

Nuovi monitor da gaming OLED e dispositivi WiFi

Durante l’evento ROG sono stati annunciati anche due monitor gaming OLED con risoluzione QHD ovvero 2.560 x 1.440 pixel e diagonale da 26,5 pollici, display caratterizzati da una frequenza di aggiornamento a dir poco impressionante. Il primo è ROG Swift OLED PG27AQDP, ovvero il primo monitor OLED 1440p a 480Hz al mondo, dotato di tecnologia ROG AI Assistant, che comprende AI Shadow Boost, AI Crosshair, AI Visual, AI Sniper e MOBA Map Helper.

La seconda opzione targata ASUS è il ROG Strix OLED XG27ACDNG, un monitor gaming QD-OLED da 26,5 pollici con refresh a 360 Hz, pannello anti-riflesso e connettività USB-C con Power Delivery da 90 W. I nuovi display ROG sono accomunati da un tempo di risposta pari a 0,03 ms, tecnologie OLED Anti-flicker ed Extreme Low Motion Blur (ELMB), garanzia estesa di tre anni e DisplayWidget Center per una facile regolazione delle impostazioni OLED oltre che delle nuove impostazioni AI Visual.

I nuovi dispositivi WiFi 7 targati ROG

Ultimi, non per importanza, i nuovi prodotti ASUS ROG dotati di standard WiFi 7 per avere la miglior esperienza di gioco online o su cloud grazie alle elevate velocità e alla latenza estremamente bassa. Il primo della lista è il router gaming ROG Rapture GT-BE19000, ovviamente dotato di WiFi 7 con canali da 320 MHz e 4K-QAM nella banda a 6 GHz per aumentare la capacità e la larghezza di banda della rete, raggiungendo fino a 19 Gbps di velocità. Il router è dotato di porte a 2,5 e 10 Gbps con rilevamento AI WAN, oltre a supportare il tethering mobile 4G LTE e 5G tramite USB.

Gli utenti possono contare su tecnologie come Guest Network Pro, per gestire facilmente fino a cinque SSID, configurare dispositivi IoT e impostare VPN e parental control. Guest Network Pro include anche un’impostazione chiamata Gaming Network, ideata per le esperienze di nuova generazione, che combina tutte le funzionalità pensate per il gaming in un unico SSID. I gamer possono beneficiare poi della tecnologia Triple-Level Game Acceleration, ma anche di AiProtection Pro in ottica sicurezza e affidabilità. ROG Rapture GT-BE19000 è dotato di una porta Ethernet da 10 Gbps e quattro porte da 2,5 Gbps per velocità combinate via cavo fino a 20 Gbps e opzioni WAN versatili.

Chiude questa carrellata di prodotti l’adattatore ROG USB-BE92, un dispositivo che rende compatibile il proprio PC o laptop con dispositivi WiFi 7, il tutto con prestazioni fino a 6.500 Mbps. ROG USB-BE92 offre una potente banda a 6 Ghz, per garantire una minore congestione e un numero ridotto di interferenze, così da assicurare prestazioni 3,6 volte più veloci rispetto allo standard WiFi 6. La sicurezza è garantita dal supporto WPA3 e il design plug-and-play assicura ampia compatibilità con Windows 10/11 e macOS, supportando sia le connessioni USB Type-A sia USB-C.