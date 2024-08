La Gamescom è alle porte e come ogni anno raccoglierà tutte le aziende e gli appassionati di gaming da tutto il mondo. L’edizione 2024, tanto pubblicizzata, vedrà protagonisti i più grandi brand di settore, tra questi ovviamente non può mancare ASUS ROG che a quanto pare è pronta a presentare diversi nuovi prodotti insieme a tanti eventi di contorno che culmineranno con un contest che offre ai fan ASUS la possibilità di vincere una selezione di prodotti ROG per un valore di 10.000 dollari, decisamente appetibili per chi ama l’azienda taiwanese. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Le novità e gli eventi ASUS ROG all Gamescom 2024

Per chi non fosse pratico con la Gamescom, ricordiamo che rappresenta uno degli eventi più importanti legati al mondo del gaming, con particolare attenzione al PC gaming e a tutto il settore che ci gira intorno. La fiera si svolge in Germania, più precisamente a Colonia, quest’anno sarà aperta al pubblico dal 21 agosto al 25 di agosto, mentre alcune aziende com ASUS ROG terranno degli eventi preliminari per la stampa anche il 20 agosto.

Il tema scelto dal team ROG per il 2024 è “AHEAD OF THE GAME”, che riflette la leadership di ROG nel mondo gaming e la ricerca di performance sempre più evolute per i prodotti del brand. La presentazione ufficiale alla stampa ROG Gamescom sarà trasmessa in livestream in tutto il mondo il 20 agosto alle 16:00 (ora italiana), mentre il 21 agosto sono in calendario l’evento per i fan e l’esclusivo ROG Party.

L’evento dedicato alla stampa secondo ASUS è da non perdere, sarà trasmesso attraverso i canali globali di ROG e disponibile su tutte le più diffuse piattaforme di streaming, tra cui YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter. Stando al comunicato ufficiale, ROG è pronta a svelare diverse novità rivolte a tutti gli appassionati di tecnologia e di gaming, tra cui nuove schede madri, processori, schede grafiche, monitor OLED e potentissimi router WiFi 7. Non mancheranno le periferiche da gioco, partendo da mouse e tastiere arrivando a dispositivi audio per garantire la migliore esperienza di gioco possibile.

A oggi non abbiamo dettagli precisi, ma siamo sicuri che tra i prodotti in esposizione ci saranno senza dubbio le nuove schede madri per processori AMD Ryzen 9000, con tutto l’ecosistema preparato ad hoc da ASUS.

Come funziona ROG Gamescom 2024 Giveaway per vincere i prodotti ROG

Non solo nuovi prodotti per ASUS ROG che, come anticipato sopra, ha preparato diversi eventi di contorno e premi che mirano a coinvolgere al meglio la community dei gamer e non solo. In quest’ultimo contesto ad esempio, i fan del gaming competitivo apprezzeranno che, tra i tanti ospiti attesi per questo appuntamento, ci sarà anche una presenza di eccezione, la star dell’esport americano Demon1 (Max Mazanov) del Team NRG. Demon1 è stato il campione delle VALORANT Champions 2023 series ed è stato nominato MVP di VALORANT Champions 2023.

Per manifestare la gratitudine verso i propri seguaci e tutta la community gaming mondiale, in occasione della Gamescom 2024 ROG mette in campo anche diversi premi per i propri fan. Tra le iniziative infatti spicca la campagna globale ROG Gamescom 2024 Giveaway che si svolgerà dal 6 al 21 agosto. Rispondendo ad alcune semplici domande e sintonizzandosi sul livestream ROG per raccogliere i codici segreti svelati durante le presentazioni, i partecipanti avranno la possibilità di vincere tantissimi prodotti ROG per un valore complessivo di oltre 10.000 dollari.

L’elenco completo dei premi comprende un’incredibile selezione di prodotti gaming a marchio di ROG che includono nuovissime serie di schede madri, mouse, tastiere, display, cuffie e router WiFi; eccoli nel dettaglio:

1 x nuovi processore e scheda madre ROG AMD (tutti i dettagli saranno rivelati il 20 agosto)

1 x nuovi processore e scheda madre ROG Strix AMD (tutti i dettagli saranno rivelati il 20 agosto)

1 x scheda grafica ROG Strix GeForce RTX™ 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition

1 x nuovo monitor OLED ROG (tutti i dettagli saranno rivelati il 20 agosto)

1 x kit mouse gaming ROG Harpe Ace Extreme + tastiera gaming ROG Azoth Extreme

2 x tastiere gaming ROG Azoth Extreme

2 x mouse gaming ROG Harpe Ace Extreme

1 x cuffie ROG Delta II

1 x router gaming ROG Rapture GT-BE19000

1 x nuova tastiera ROG (tutti i dettagli saranno rivelati il 20 agosto)

10 x microfono gaming ROG Carnyx

Molta carne al fuoco per ASUS ROG in vista della Gamescom 2024, se volete tenere sotto controllo tutte le iniziative dell’azienda vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’evento:

ROG Gamescom 2024 – AHEAD OF THE GAME