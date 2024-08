Garmin si prepara a lanciare una raffica di nuovi smartwatch per la stagione autunnale, in occasione della fiera IFA 2024 di Berlino. Secondo alcune indiscrezioni, la casa americana porterà sul mercato i nuovi modelli Fenix 8, Fenix E ed Enduro 3.

In arrivo tante novità in casa Garmin: Fenix 8 con display AMOLED, Enduro 3 e l’inedito Fenix E sono in arrivo

La lineup Fenix 8 sarà proposta nelle varianti con cassa da 47 mm e 51 mm. La novità più rilevante riguarda l’adozione di display AMOLED, una svolta rispetto ai pannelli LCD utilizzati finora sulla serie Fenix. Questo upgrade porterà sicuramente una maggiore luminosità, contrasto e vivacità dei colori, in linea con quanto già visto sull’aggiornata serie Epix.

È lecito aspettarsi che il passaggio agli schermi AMOLED comporterà un aumento dei prezzi. Stando alle prime indicazioni, il Fenix 8 da 47 mm potrebbe costare ben 1.099 euro, mentre per il modello da 51 mm si parla addirittura di 1.199 euro. Si tratta, quindi, di cifre decisamente elevate, anche considerando l’alto livello qualitativo a cui ci ha abituato Garmin.

Previous Next Fullscreen

La vera sorpresa sarà però il debutto della sottofamiglia Fenix E. A parte le immagini che mostrano in tutto e per tutto il dispositivo, per quanto riguarda le specifiche tecniche al momento disponiamo di pochi dettagli, ma sembra che sarà disponibile solo nella configurazione da 47 mm. La nostra ipotesi è che si tratterà di una versione più economica, probabilmente con display LCD, per andare incontro a chi non vuole o non può permettersi i top di gamma.

Previous Next Fullscreen

Anche la serie Enduro, dedicata agli sportivi più estremi, dovrebbe essere rinnovata con l’arrivo del modello Enduro 3. Lo smartwatch sarà proposto unicamente con cassa da 51 mm, privilegiando così un’elevata autonomia grazie ad una batteria capiente. Per ora non si hanno notizie su potenziali novità hardware o software.

Previous Next Fullscreen

Insomma, il colosso di Olathe si prepara a rafforzare ulteriormente la sua già ampia offerta di smartwatch multisport. Grazie all’introduzione degli schermi AMOLED sulla fascia alta e al varo della più abbordabile gamma Fenix E, Garmin punta a consolidare la sua leadership e ad ampliare il bacino di potenziali acquirenti.

Non resta che attendere l’inizio di settembre per scoprire nel dettaglio tutte le caratteristiche e funzionalità dei nuovi indossabili. La sensazione è che Garmin abbia in serbo diverse gradite sorprese. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori informazioni.