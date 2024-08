Dopo aver rinnovato l’app Garmin Connect, è ora il turno del Connect IQ Store, che diventa più accessibile e ricco di contenuti. Nella giornata di ieri, 6 agosto, Garmin ha infatti annunciato l’introduzione dei pagamenti in-app tramite Garmin Pay, oltre ad aver svelato nuovi quadranti e app installabili su smartwatch, sportwatch.

Viene così semplificato di molto l’acquisto di contenuti a pagamento dal Connect IQ Store, finora ottenibili solo pagando al di fuori dello store seguendo le istruzioni fornite dagli sviluppatori stessi. Ora le app, i quadranti, e i campi dati premium si possono cioè pagare con Garmin Pay, tramite le carte associate al wallet. In questo modo, oltre alla maggior semplicità d’utilizzo, le transazioni sono più sicure, considerando che precedentemente i pagamenti venivano elaborati usando metodi di pagamento terzi scelti dagli sviluppatori, che Garmin non poteva quindi controllare.

Sullo store italiano la maggior parte dei contenuti del Connect IQ Store sono ancora acquistabili solo esternamente, transizione che sarà probabilmente graduale e dipenderà anche dall’eventuale adesione degli stessi sviluppatori. Per il momento, sono acquistabili direttamente alcuni contenuti messi a disposizione da Garmin, come i quadranti di Disney (Star Wars Grogu, Mickey e Minnie Mouse Analog), in vendita in Italia a 5,99 euro (alcuni dei quali sono visibili nell’immagine di copertina).

Dovrebbero arrivarne presto degli altri, considerato che Garmin ne ha annunciati di nuovi a tema spazio, Porsche, TaylorMade, oltre a GoPro Camera Control App, uno strumento con cui controllare alcune funzioni della GoPro collegata: per esempio avviare e interrompere la registrazione o scattare una fotografia.

“Per anni i nostri clienti si sono rivolti al Connect IQ Store per trovare quadranti e app divertenti e informative a supporto delle loro attività; ora, siamo entusiasti di far progredire ulteriormente il nostro marketplace Connect IQ. L’abilitazione delle app premium consente agli sviluppatori di terze parti di essere ricompensati per il loro duro lavoro. Siamo entusiasti del fatto che alcuni dei più grandi marchi del mondo si siano uniti a noi per lanciare nuove watch face e app, e guardiamo al futuro della nostra piattaforma Connect IQ” ha commentato il vice presidente del reparto vendite di Garmin Dan Bartel in occasione del lancio.