Dall’India arriva la notizia del lancio di Realme Watch S2, nuovo smartwatch che ha tra i suoi principali punti di forza il supporto alle funzionzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

È “Wear Your AI”, infatti, lo slogan scelto dal produttore asiatico per il lancio di questo nuovo orologio, che può contare su un display AMOLED da 1,43 pollici con una luminosità di 600 nit, una cassa in acciaio inossidabile e un un Super AI Engine per i comandi vocali e le domande via testo animato da ChatGPT 3.5.

Le principali caratteristiche di Realme Watch S2

Forte di un display AMOLED da 1,43 pollici con una densità di 326 ppi e una luminosità massima di 600 nit, il nuovo smartwatch di Realme può contare su una scocca in acciaio inossidabile, resistente a polvere e acqua (con certificazione IP68) e con dimensioni e pari a 4,65 x 4,65 x 1,1 cm (con un peso di 41 grammi) e su un cinturino removibile.

Tra le altre caratteristiche di Realme Watch S2 troviamo il monitoraggio della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue, della qualità del sonno e delle normali attività quotidiane, il supporto alle chiamate Bluetooth, 4 GB di memoria di archiviazione e una batteria da 380 mAh (dovrebbe essere in grado di garantire fino a 20 giorni di utilizzo).

Dal punto di vista software il nuovo orologio di Realme offre agli utenti oltre 150 wath face, AI Voice Assistant, oltre 110 modalità sportive e il supporto a Realme Link app.

In India Realme Watch S2 sarà disponibile in tre colorazioni (Midnight Black, Ocean Silver e Metallic Grey) dal 5 agosto con prezzi a partire da 4.499 rupie (pari al cambio a circa 50 euro).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore asiatico per scoprire quando lo smartwatch sarà lanciato anche in Italia ed in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.