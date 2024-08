Si chiama Casio WS-B1000 ed è un nuovo orologio digitale di questo popolare brand, che nelle scorse ore è stato lanciato anche nei mercati europei (e in Italia).

Il nuovo orologio di Casio si caratterizza per l’unione delle funzionalità di cronometraggio tradizionale con alcune che siamo soliti trovare sui moderni smartwatch.

Le principali caratteristiche di Casio WS-B1000

Dotato di un design tradizionale, il nuovo orologio di Casio è in grado di calcolare i passi e, attraverso l’applicazione Casio, permette agli utenti di visualizzare il raggiungimento dei propri obiettivi giornalieri (che possono essere impostati tra 1.000 e 999.999 passi).

Forte del supporto alla connettività Bluetooth (che viene sfruttata per aggiornamenti degli orari e delle sveglie e per il tracciamento della posizione del telefono), Casio WS-B1000 può anche contare su un cronometro, un timer per il conto alla rovescia e una batteria che dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti una lunga durata (a dire del produttore, può arrivare fino a due anni).

Dotato di un display LCD con retroilluminazione a LED, il nuovo orologio di Casio presenta una robusta struttura in resina ed è in grado di resistere all’acqua (fino a 100 metri di profondità), il tutto con un peso di appena 36 grammi.

Nel complesso, il nuovo modello di Casio si propone come una soluzione a metà strada tra un classico orologio digitale e uno smartwatch economico con funzioni base.

Il prezzo ufficiale in Italia di Casio WS-B1000 è di 59,90 euro e potete raggiungere il sito ufficiale seguendo questo link.

Su Amazon c’è già qualche prima offerta di rivenditori terzi (ma con disponibilità limitate o spedizioni in programma per fine mese), in due colorazioni (nera e blu) e probabilmente nel corso dei prossimi giorni la disponibilità del nuovo smartphone di Casio dovrebbe aumentare.

Acquistate Casio WS-B1000 su Amazon