Con la Nintendo Switch vicina all’inesorabile tramonto, cominciano a circolare le prime voci sulla console che prenderà il suo posto. Nintendo fino a questo momento non ha offerto troppe indicazioni ai videogiocatori e, le poche informazioni disponibili sono frutto di leak e informatori più o meno attendibili.

Una di queste voci online è riconducibile a un post pubblicato da un leaker su Famiboards, forum dedicato al mondo alla compagnia nipponica appena citata. Lo stesso avrebbe dato uno sguardo ad alcuni documenti relativi alle spedizioni delle console portatile, con una lista delle nuove funzioni che la stessa dovrebbero offrire.

Secondo quanto sostenuto dall’utente rispetto al passato Nintendo Switch 2 potrebbe integrare un secondo dissipatore aggiuntivo e un caricabatterie da 60 W, di fatto più potente rispetto alla precedente console. Il leaker ha parlato di una potenziale aggiunta sul dock e non direttamente sulla struttura stessa della Switch. A tal proposito, qualcuno ha già cominciato a ipotizzare prestazioni grafiche di molto migliorate rispetto alla precedente generazione.

Anche la scelta di un possibile caricabatterie da 60 W ha dato adito ad alcune considerazioni. La prima Switch ha un adattatore per l’alimentazione capace di reggere fino a 39 W, anche se lavora a 18 W. Una caratteristica che rivela l’anzianità del dispositivo, tenendo conto che il prodotto è stata lanciata nell’ormai lontano 2017.

Per avere un termine di paragone in termini di potenza basta rivolgersi a un diretto concorrente, ovvero Steam Deck, che si carica a 45 W. Se confermata la voce dei 60 W per Nintendo Switch 2, collocherebbe la stessa un gradino sopra la macchina proposta da Valve.

Le potenziali specifiche tecniche di Nintendo Switch 2

Sempre in termini di potenza, la sfida tra Switch 2 e Steam Deck si gioca anche a livello di hardware interno. Secondo dei rumors, la nuova console portatile potrebbe offrire un SoC NVIDIA Tegra 239, in grado di combinare l’architettura GPU Ampere e 12 GB di RAM.

Come supporto per la memoria, si parla con insistenza di Samsung V-NAND di quinta generazione con velocità di lettura fino a 1,4 GB/s. Per quanto riguarda la tecnologia per la riproduzione video, informatori parlano di un possibile supporto NVIDIA DLSS Super Resolution e Ray Reconstruction. Il risultato di tali soluzioni, in termini pratici, dovrebbero essere immagini più nitide rispetto alla prima Switch. A grandi linee, la sfida con Steam Deck potrebbe essere molto equilibrata, con due macchine in grado di offrire prestazioni molto simili.

In un singolo aspetto, la nuova Switch 2 potrebbe però surclassare tanto Steam Deck tanto altri concorrenti come Lenovo Legion Go, ovvero il marchio. Nintendo, con il suo stile inconfondibile e con una serie di franchise che hanno segnato la storia dei videogiochi, ha un vantaggio che non va sottovalutato. Tutte le informazioni che abbiamo riportato sono semplici rumors, dunque potenzialmente potrebbero non rivelarsi reali una volta che Nintendo Switch 2 sarà disponibile all’acquisto.