Nella giornata di oggi, 6 agosto, Amazon e Unieuro hanno tirato giù di un bel po’ il prezzo di Apple MacBook Air 15 con chip M3. Si tratta di un minimo storico, cioè il prezzo più basso mai proposto dagli store, che permette di portarsi a casa uno dei MacBook più interessanti risparmiando quasi 300 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere per approfittarne e qualche alternativa nel caso in cui termini a stretto giro.

MacBook Air 15 M3 è in offerta a un ottimo prezzo

Presentato lo scorso marzo insieme al modello da 13″, MacBook Air 15″ con chip Apple Silicon M3 è assieme a quest’ultimo il più recente computer dell’azienda di Cupertino. Questo per sottolineare che i quasi 300 euro di sconto (280 euro per la precisione) significano tanto, considerando pure che è un notebook non troppo costoso, oltre che prodotto da Apple, marchio di cui è spesso difficile trovare buoni sconti, specie a distanza di pochi mesi dalla commercializzazione dei prodotti.

È per questo un’occasione molto interessante per chi fosse alla ricerca di un computer di fascia media valido e non troppo costoso. Amazon ha in offerta la sola colorazione Mezzanotte di MacBook Air 15 M3 (il modello base con 8 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB), con le altre disponibili a prezzi “più normali” a cui potrebbe nel giro di poche ore allinearsi anche quest’ultimo.

Intanto, sappiate che potete acquistarlo scontato a 1.369 euro invece di 1.649 euro, il prezzo più basso mai proposto da Amazon per questo notebook di Apple, cifra a cui lo propone anche Unieuro, sempre e solo nella colorazione Mezzanotte (allineamento tutt’altro che raro in alcuni casi).

Nel caso in cui dovessero terminare o tornare a prezzi più elevati, vi segnaliamo queste due alternative da tenere in considerazione:

