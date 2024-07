Torniamo ancora sul tema processori, questa volta parliamo di Intel e della prossima generazione di chip desktop nome in codice Arrow Lake-S. Nonostante l’attuale problematica confermata su alcuni prodotti serie Core 13a e 14a gen, l’azienda di Santa Clara rimane focalizzata sull’imminente lancio dei primi modelli Core Ultra per PC desktop che, come già discusso, porteranno diverse novità rispetto agli attuali prodotti a listino (nodo produttivo in primis).

Le specifiche dei nuovi Intel Core Ultra 200 Arrow Lake-S sono più o meno note, abbiamo a disposizione diversi dati ufficiali e ufficiosi, oltre a una serie di benchmark non ufficiali dai tester che nel corso dei giorni scorsi ci hanno dato qualche indicazione preliminare sulla nuova gamma Intel. Rimanendo in tale contesto, dalla rete arrivano ora le prime indiscrezioni sulle frequenze di clock dei prossimi processori Core Ultra, in linea se vogliamo con la politica aziendale degli ultimi anni, ma a quanto pare leggermente meno spinti rispetto agli Intel Core 14a gen (vedi Core i9-14900KS ad esempio).

Intel Arrow Lake-S: frequenze Boost sino a 5,7 GHz, aumenta il clock degli E-Core

Le ultime notizie relative agli Intel Core Ultra serie 200 desktop arrivano dal leaker Raichu, fonte molto attendibile in materia e vicino alla catena produttiva asiatica. Detto questo, precisiamo che le informazioni condivise riguardano al momento solo tre modelli, o SKU, verosimilmente i tre modelli che saranno annunciati da Intel in fase di lancio questo autunno, ovvero:

Intel Core Ultra 9 285K – 24 core / 24 thread – 125 watt

– 24 core / 24 thread – 125 watt Intel Core Ultra 7 265K – 20 core / 20 thread – 125 watt

– 20 core / 20 thread – 125 watt Intel Core Ultra 5 245K – 14 core / 14 thread – 125 watt

Inutile quasi ribadire che, al pari degli attuali modelli a listino, Intel proporrà una vasta gamma di CPU Arrow Lake-S, varianti senza GPU integrata, con TDP bloccato a 65 watt e con profilo a basso consumo da 35 watt (serie T si presume). Tornando invece ai modelli in oggetto, oltre alla configurazione dei core, viene riconfermata l’assenza dell’Hyper Threading, mentre ricordiamo che tutte le varianti con chip grafico integrato potranno contare sull’architettura Intel Arc (sarà interessante).

Riguardo le frequenze di clock, pare che il top di gamma Core Ultra 9 285K sia accreditato di una frequenza Boost di picco pari a 5,7 GHz, sicuramente spinta ma dati alla mano inferiore all’attuale top della serie Raptor Lake-S che arriva a 6,2 GHz; in realtà va considerato che questa è la prima iterazione del nodo produttivo Intel 4 (7 nanometri) e si allinea più o meno al primo flagship Core 13a gen con architettura Raptor Lake, ovvero il Core i9-13900K.

Prima di fare qualsiasi altra considerazione ecco i dati in questione:

Intel Core Ultra 9 285K

Frequenza Boost P-Core 5,7 GHz

Frequenza All P-Core 5,4 GHz

Frequenza Boost E-Core 4,6 GHz

Intel Core Ultra 7 265K

Frequenza Boost P-Core 5,5 GHz

Frequenza All P-Core 5,2 GHz

Frequenza Boost E-Core 4,6 GHz

Intel Core Ultra 5 245K

Frequenza Boost P-Core 5,2 GHz

Frequenza All P-Core 5,0 GHz

Frequenza Boost E-Core 4,6 GHz

Come anticipato poco sopra, non riteniamo penalizzanti le frequenze boost clock dei P-Core Lion Cove, in linea con la precedente generazione e se vogliamo anche in ottica di modelli futuri più spinti (vedi un ipotetico Core Ultra 9 285KS o Core Ultra 9 295K), mentre (se confermato) evidenziamo il sostanziale incremento della frequenza Boost degli E-Core Skymont, dati alla mano 300 MHz superiore rispetto agli attuali core efficienti Gracemont abbinati ai P-Core Raptor Cove (Intel 7 – 10 nm).

Tale peculiarità potrebbe aiutare a mitigare l’assenza dell’Hyper Threading in campo multi-tasking, mentre non dimentichiamo che le nuove CPU Intel utilizzeranno il nuovo socket LGA 1851 in coppia con le schede madri basate su chipset Intel serie 800 (vedi Z890) e memorie di tipo DDR5 (niente doppio supporto DDR4 in questo caso). Lato prestazioni, al momento non abbiamo un quadro completo, mancano test credibili sulla resa in multi-thread del top di gamma, mentre in single core i nuovi Arrow Lake-S sembrano nettamente superiori a Raptor Lake.