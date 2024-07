Dopo quasi 12 anni dal debutto di Mappe, inizialmente disponibile solo su iOS, Apple ne ha appena lanciato la versione web. È abbastanza ricca di funzioni, ma ha alcune limitazioni, essendo una versione beta, per il momento disponibile solo in lingua inglese.

Si può tuttavia consultare e utilizzare anche in Italia. In attesa del rilascio della versione definitiva, scopriamone alcuni dettagli e particolarità.

Come funziona la versione web di Apple Mappe

Per usare le Mappe di Apple è sufficiente collegarsi all’indirizzo beta.maps.apple.com da Safari o da altri browser terzi come Google Chrome e Microsoft Edge. L’azienda di Cupertino, nella nota stampa con cui l’ha annunciata ieri, 24 luglio, ha fatto sapere che aggiungerà prossimamente altri browser e piattaforme compatibili, oltre ad altre lingue e funzionalità.

È tuttavia già utilizzabile, sia per ottenere indicazioni per spostarsi a piedi o in auto (anche in giorni e orari specifici), sia per trovare luoghi e informazioni utili come orari di apertura di negozi, foto, recensioni di ristoranti e altro. Ci sono tre livelli diversi per visualizzare le mappe (Standard, Hybrid e Satellite), ci sono le funzioni per cercare i punti di interesse vicini (come benzinai, bar, farmacie, alberghi o parcheggi) e la cronologia, e ci sono anche le guide per scoprire nuovi luoghi consigliati da visitare.

Manca tutto il resto nella versione web di Apple Mappe, per ora, come la visualizzazione 3D o la possibilità di aggiungere una sosta negli itinerari, per esempio. È anche un bel po’ più lenta (a confronto dell’app Mappe per Mac), ma per essere in versione beta funziona abbastanza bene e migliorerà via via, arricchendosi inoltre di nuove funzionalità, come “Guardati intorno”, la funzione con vista 3D interattiva in arrivo nei prossimi mesi.

Se in un futuro remoto potrà rivaleggiare con Google Maps, disponibile da anni in versione web, è ancora presto per dirlo. Ma il fatto che Apple abbia messo a disposizione degli sviluppatori di app e siti web MapKit JS, per includere link a Apple Mappe sul web permettendo così agli utenti di ottenere indicazioni stradali e vedere informazioni su luoghi e punti di interesse, è un plus significativo che potrebbe rendere l’alternativa di Apple più diffusa e utilizzata.

