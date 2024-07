Negli ultimi giorni i clienti DAZN hanno ricevuto un’e-mail dove, oltre alla presentazione delle novità introdotte nell’abbonamento, veniva anche annunciato un ulteriore e doloroso aumento. Nello specifico, si parla di 5 euro in più al mese per il piano Standard e 10 euro in più per la sottoscrizione Plus.

L’operazione della piattaforma ha lasciato tutti un po’ sorpresi. I due aumenti nel giro di poco tempo, infatti, hanno influenzato la percezione degli iscritti, diffondendo un certo malcontento per la spesa maggiore che devono affrontare.

Nonostante ciò va detto che, dopo l’aumento di prezzo, il costo degli abbonamenti dovrebbe essersi finalmente assestato. L’ultima modifica ai costi, di fatto, va a “normalizzare” le tariffe su base mensile, finora non interessate dall’incremento dei costi.

DAZN, i prezzi dovrebbero essersi assestati: ecco quanto costano gli abbonamenti

Riassumendo lo stato attuale degli abbonamenti DAZN, il piano standard consente di accedere a alle partite di Serie A, Europa League e Conference su due dispositivi su singola rete locale per il costo di 44,99 euro mensili (rispetto ai 40,99 precedenti). Il tutto senza tenere conto di eventuali abbonamenti tramite store terzi, come Google o Apple, nel cui caso vengono aggiunti 5 euro di ulteriori commissioni.

La sottoscrizione Plus, invece, permette di utilizzare due dispositivi anche su reti differenti, per un prezzo che dai precedenti 59,99 raggiunge i 69,99 euro. Per gli appassionati di sport e clienti di DAZN non vi sono però solo brutte notizie, vista l’introduzione di una nuova sottoscrizione Goal Pass che, per un costo più contenuto, permette di vedere 3 partite per ogni giornata di Serie A.

DAZN non è l’unica piattaforma di streaming che, nel corso degli ultimi mesi, ha aumentato i costi delle sottoscrizioni. Qualche mese fa è stata Sky ad aumentare i prezzi mentre, più di recente, è stato il turno di NOW.

Ricordiamo che per abbonarsi a DAZN è sufficiente recarsi sul sito ufficiale DAZN e scegliere uno dei piani disponibili.