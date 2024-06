Attualmente DAZN permette di vedere in diretta tutte le 10 partite di ogni giornata di Serie A grazie ai pacchetti DAZN Standard e DAZN Plus, ma la piattaforma potrebbe lanciare il nuovo pacchetto Goal Pass a un prezzo più contenuto.

Secondo quanto riferito, a partire dal 1° Luglio 2024, salvo eventuali cambiamenti, la piattaforma aggiungerà anche il nuovo pacchetto DAZN Goal Pass che a differenza di quelli Standard e Plus permetterà di vedere in diretta solo 3 partite della Serie A di calcio maschile per ogni giornata, oltre a tutti gli highlights di tutte le partite del massimo campionato italiano.

DAZN potrebbe aggiungere il nuovo pacchetto Goal Pass

Con Goal Pass saranno visibili in diretta 3 partite di Serie A per ogni giornata e 4 big match per ogni stagione in co-esclusiva con Sky e NOW.

Inoltre il pacchetto Goal Pass permetterà di vedere altre partite di calcio in diretta, tra cui l’intera LaLiga EA Sports, il meglio della Liga Portugal Betclic e la UEFA Women’s Champions League, insieme ad altri contenuti sportivi con diritti non ancora assegnati che la piattaforma potrebbe ottenere entro Agosto.

Il costo standard di DAZN Goal Pass potrebbe aggirarsi intorno ai 20 euro al mese, prezzo che si abbasserebbe scegliendo il piano annuale.

Stando a quanto riportato, il nuovo piano DAZN Goal Pass sarà offerto anche da TIM tramite la sua piattaforma TIMVISION sempre a partire dal 1° Luglio 2024, salvo cambiamenti, e sarà incluso nel nuovo pacchetto dedicato che sarà denominato TIMVISION Calcio e Sport Light.

