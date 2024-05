Dopo aver aumentato il canone mensile del pass Sport, NOW sta rincarando anche le offerte “per sempre”. Lo segnalano gli abbonati interessati che stanno ricevendo l’amara sorpresa tramite email.

L’anno scorso la piattaforma di intrattenimento di Sky aveva aumentato i prezzi anche a chi aveva sottoscritto un abbonamento che veniva propagandato come “per sempre”, ma la società riconobbe che si trattava di un errore e fece marcia indietro.

NOW aumenta i prezzi delle offerte “per sempre” e non per errore

Purtroppo questa volta il rincaro sembra del tutto intenzionale e, per quanto antipatico, pure legittimo, visto che questa evenienza è prevista tra le numerose condizioni di servizio di NOW che il cliente ha formalmente accettato.

Come già accaduto nei contratti di questo tipo, il “per sempre” in realtà non esiste, quindi tale espressione non dovrebbe essere utilizzata, anche perché il più delle volte è un’utopia.

Tuttavia Iliad ad esempio si riserva il diritto di apportare modifiche al contratto, comprese le condizioni economiche, con espressa esclusione di quelle relative alle offerte esplicitamente applicate “Per Sempre”.

In ogni caso gli aumenti non sono mai graditi, specialmente se un cliente è abbonato ininterrottamente da tre anni e magari meriterebbe un riconoscimento.

