L’estate porta con sé non solo il caldo torrido, ma anche qualche brutta sorpresa per gli appassionati di sport che hanno scelto Vodafone TV come piattaforma per seguire le loro passioni. Infatti, l’operatore rosso ha recentemente comunicato che a partire dal 1° ottobre 2024 ci sarà un aumento del costo mensile di ben 10 euro per tutti quei clienti che hanno attivo un pacchetto Vodafone TV che include il Pass Sport di NOW.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per molti abbonati, che si vedranno costretti a sborsare qualche euro in più al mese se vorranno continuare a godersi il grande calcio e gli altri sport presenti nel ricco catalogo di NOW. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo.

In arrivo un sostanzioso aumento per Vodafone TV: la colpa è di NOW

Innanzitutto è bene ricordare che Vodafone TV è la piattaforma di streaming proprietaria dell’operatore, dedicata ai clienti di rete fissa che desiderano avere accesso non solo alla classica televisione, ma anche a una vasta gamma di contenuti on demand e di Internet TV. Tra questi, un posto d’onore spetta sicuramente al Pass Sport di NOW, che permette di seguire in diretta streaming tutti gli eventi sportivi trasmessi sui canali Sky Sport.

Ebbene, proprio il Pass Sport è stato oggetto di un sostanzioso aumento di prezzo da parte di NOW a partire dal 1° luglio 2024. Il costo mensile è infatti passato da 14,99 euro a 24,99 euro, con un incremento quindi di ben 10 euro. Un rincaro non da poco, che ora si riverbera anche sui clienti Vodafone TV.

Nella giornata di ieri, 15 luglio 2024, Vodafone ha infatti pubblicato un’informativa ufficiale sul proprio sito, nella sezione dedicata alle comunicazioni ai clienti, in cui annuncia – come anticipato poc’anzi – che a partire dal 1° ottobre 2024 il costo mensile del Pass Sport incluso nelle offerte Vodafone TV subirà un aumento di 10 euro, passando dagli attuali 14,99 euro a 24,99 euro al mese.

Va detto che fino ad ora i clienti Vodafone TV godevano di uno sconto in fattura sul prezzo del Pass Sport, pagandolo quindi meno rispetto al prezzo di listino. Ora però, con questo adeguamento, verranno allineati al nuovo prezzo pieno stabilito da NOW.

C’è da dire che l’aumento riguarda esclusivamente il costo del Pass Sport e non va ad intaccare il prezzo dell’offerta di rete fissa sottostante. Tuttavia, si tratta comunque di una stangata non indifferente per chi è abituato a gustarsi le partite e gli eventi sportivi attraverso il servizio di streaming.

È comunque possibile esercitare il diritto di recesso: ecco come

Ma quali sono le opzioni per i clienti Vodafone TV che non vogliono o non possono sostenere questo esborso aggiuntivo? Fortunatamente Vodafone, nel rispetto della normativa vigente, concede il diritto di recedere dal servizio senza penali né costi di disattivazione. La finestra temporale per esercitare il recesso varia in base al ciclo di fatturazione, ma in ogni caso viene garantito un periodo minimo di 60 giorni a partire dalla data di ricezione della comunicazione in fattura.

Per recedere ci sono varie strade: si può inviare una raccomandata A/R al servizio clienti Vodafone, una PEC all’indirizzo dedicato o ancora telefonare al servizio clienti 190 o allo 0284594650, specificando come causale “modifica condizioni contrattuali”.

Un aspetto da tenere presente è che se si esercita il diritto di recesso dopo la data di entrata in vigore delle nuove condizioni economiche (1° ottobre 2024), il servizio fruito da quel momento fino alla effettiva chiusura del contratto verrà addebitato secondo il nuovo prezzo maggiorato.

E per quanto riguarda eventuali dispositivi associati all’offerta Vodafone TV e pagati a rate? Nessun problema: si potrà scegliere se continuare a pagare le rate residue con la stessa cadenza e metodo di pagamento, oppure estinguere il debito in un’unica soluzione.

Insomma, il rincaro del Pass Sport di NOW mette i clienti Vodafone TV davanti a un bivio: accettare l’aumento e continuare a godersi lo sport in streaming, oppure dire addio al servizio e cercare alternative più economiche. Una scelta non facile, che dovrà essere ponderata valutando costi e benefici.

Quel che è certo è che questo ennesimo ritocco al rialzo dei prezzi, in un periodo già segnato da una forte inflazione, rischia di mettere in difficoltà molte famiglie e di far perdere appeal a servizi come Vodafone TV. Staremo a vedere quali saranno le reazioni dei clienti e se Vodafone e NOW correranno ai ripari con qualche offerta speciale per ‘indorare la pillola’. Nel frattempo, se siete tra i clienti coinvolti, non dimenticate di valutare con attenzione tutte le opzioni a vostra disposizione prima di prendere una decisione.